ChatGPT в постели и на свиданиях: почему использование ИИ стало главным ред-флегом 2026 года

В мире современных знакомств появилось новое социальное напряжение. Использование ChatGPT для написания био в дейтинг-приложениях, поиск советов во время ссор или даже бытовых ответов все чаще воспринимается не как удобство, а тревожный сигнал.

Об этом пишет редактор British Vogue Дэйзи Джонс.

Для многих пользователей приложений для знакомств признание в использовании ИИ становится финальной точкой в общении. 30-летняя Эйлид рассказывает, как удалила симпатичного мужчину из метчей только через одно упоминание в профиле.

«Я сразу удалила его. Если человек даже не способен думать самостоятельно, то как он сможет быть внимательным к вам. К тому же это очень тревожный сигнал, когда людям безразлично, какое влияние ИИ оказывает на планету», — говорит она.

Похожий опыт имеет 35-летняя Нила. Она прекратила разговор с мужчиной в кафе после того, как он признался, что ChatGPT помогает ему «понимать, как говорить с итальянцами». По мнению женщины, передавать навыки мышления машине — это путь к деградации общения.

Люди, активно ходящие на свидание, видят в использовании чатов для разрешения человеческих конфликтов «внутреннюю слабость». 36-летняя Стефани считает, что это свидетельствует о нехватке лидерских качеств.

«Возникает чувство, будто человек пытается схитрить и избежать настоящей работы. Если она использует ИИ, чтобы получить совет о том, как вести себя в разных ситуациях. Я считаю, что мы, люди, должны разбираться с жизнью самостоятельно», — отмечает она в комментарии Vogue.

Проблема не обходит и длительные отношения. Одна из героинь материала призналась, что ее отталкивает одержимость юношей чатом. Она беспокоится, что в случае ссоры он будет спрашивать алгоритм, как уладить конфликт, вместо того, чтобы поговорить искренне.

Цена за советы

Кроме психологических аспектов, активисты отмечают экологическую цену. Одно из исследований в журнале Patterns сравнивает потребление воды системами ИИ с мировым потреблением бутилированной воды.

«Вы убиваете планету только потому, что вам лень заняться самоанализом», — отмечает Стефани.

Также ученые предупреждают о предвзятости чата. Исследование в журнале Science показало, что 11 ведущих моделей были склонны заискивать к пользователям, одобряя их действия на 49% чаще, чем люди. Это создает иллюзию правоты даже в случаях обмана, что является критическим для эмоциональной поддержки.

Хотя для большинства использования ИИ в личных целях — это «кринж», существуют и исключения. Для нейроотличных людей ИИ может быть полезным инструментом для понимания подтекста или скрытого содержания сложных предложений. Однако даже они соглашаются, что использовать ИИ для социальных ситуаций это крайность.

Эксперты резюмируют: культурное сопротивление использованию ИИ в романтической сфере будет только усиливаться. Специалисты опасаются, что чрезмерная зависимость от алгоритмов создаст поколение социально неловких людей, которые не смогут написать даже элементарное письмо без посторонней помощи.

Напомним, в начале 2026 года в интернете набрала обороты опасная тенденция — использование искусственного интеллекта для создания фальшивых, но реалистичных изображений людей (deepfake).

Как сообщало издание Woman&Home, пользователи платформы X начали применять AI-чатбот Grok для манипуляции фотографиями реальных людей — меняли внешность, одежду или создавали унизительные и сексуализированные образы. Чаще жертвами становились женщины.

Несмотря на формальные ограничения, пользователи находили способы их обходить. В некоторых случаях это вызвало международный скандал и привело к расследованию в Великобритании. После этого платформа X объявила об усилении правил и частичных ограничениях функций.

Впрочем, эксперты подчеркивают: проблема не исчезла. Речь идет о новой форме цифрового насилия, ведь такие изображения легко создаются, быстро распространяются и могут нанести серьезный ущерб репутации и психологическому состоянию людей.