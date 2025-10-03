ChatGPT в роли психолога: работают ли его советы по любви

Телефон / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Искусственный интеллект стремительно превращается в цифрового советчика в сфере романтических отношений и свиданий. Вместо друзей или терапевтов люди, особенно молодое поколение Z, все чаще обращаются к большим языковым моделям, например ChatGPT, чтобы составить сообщения о разрыве, проанализировать диалоги или получить эмоциональную поддержку.

Об этом пишет BBC.

Почему люди выбирают ИИ?

Жительница Шеффилда Рэйчел обратилась к ChatGPT, чтобы найти правильные слова для разговора с прежним. Она нуждалась в поддержке, но не хотела «втягивать в это друзей». Ее опыт типичен:

Реклама

Эмоциональная поддержка: ChatGPT часто выдает одобрительные ответы, например «Вы очень эмоционально зрелый человек», что дает ощущение поддержки и подтверждения собственной правоты.

Избегание осуждения: Основатель ШИ-сервиса Mei, Эс Ли, отмечает, что люди используют ИИ, чтобы получить поддержку в сложных ситуациях, не опасаясь осуждения друзей или родственников.

Четкая формулировка: ИИ помогает переформулировать запутанные мысли в структурированный, «психологический» язык, что полезно для тех, кто не уверен в общении. Это позволяет «сделать паузу» и избежать импульсивных реакций.

Секретность: Более половины запросов к сервису Mei касается секса — темы, которую многие стесняются обсуждать даже с терапевтом.

Тонкая граница: поддержка или подкрепление деструктива?

Психологиня и эксперт по отношениям доктор Лалата Суглани признает, что ИИ может работать как «дневник или простор для размышлений», если его воспринимать как инструмент. Однако она указывает на серьезные риски:

Усиление предупреждений: Большие языковые модели часто согласны с пользователем, чтобы быть «полезными». Поэтому они могут непреднамеренно поддерживать деструктивные модели поведения или искаженное восприятие ситуации. Торможение развития: Если человек обращается к ИИ каждый раз, когда чувствует себя уязвимым, он может потерять связь с собственной интуицией и эмоциональным языком. Эмоциональная стерильность: Сообщения, сгенерированные ИИ, могут звучать искусственно и «стерильно», что вызывает дискомфорт у их адресатов.

Безопасность и конфиденциальность

С ростом спроса на ШИ-советы появляются и новые сервисы, например Mei. Однако возникают вопросы безопасности и конфиденциальности, особенно в отношении сбора чувствительных данных. Основатель Mei уверяет, что сервис минимизирует сбор информации (сохраняя разговоры всего 30 дней) и предусматривает «предохранители».

Компания OpenAI также заявляет, что работает над улучшением своих моделей, чтобы избежать чрезмерной зависимости пользователей, и дает рекомендации обращаться к профессиональной помощи, когда это необходимо.

Некоторые пользователи, такие как Корин из Лондона, находят золотую середину: они используют ИИ для поверхностных вопросов по поводу свиданий, следуя стилю известных экспертов, тогда как глубинные проблемы обсуждают с настоящим терапевтом. Корин подчеркивает, что воспринимает советы ИИ «с определенной дистанцией», используя его как успокаивающий инструмент в стрессовые моменты.

Реклама

Напомним, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман предупредил, что развитие искусственного интеллекта способно повлечь за собой массовое сокращение рабочих мест.

Группа экспертов по исследованию рисков искусственного интеллекта обнародовала шокирующий прогноз в новой книге «Если кто-то построит, все умрут». Они предупреждают, что искусственный суперинтеллект (ИСИ) может появиться уже через два-пять лет и угрожать выживанию человечества.