ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
284
Время на прочтение
1 мин

Чайка похитила смартфон у девушек во время съемки TikTok — видео стало вирусным

Девушки снимали видео для TikTok, а главной звездой стала обнаглевшая чайка.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чайка похитила смартфон у девушек во время съемки TikTok — видео стало вирусным

Девушки снимали видео, но слава досталась чайке / © Unsplash

При попытке снять очередной ролик для TikTok компания девушек на побережье британского городка Эксмут неожиданно получила «звездного» гостя — наглую чайку, решившую украсть их смартфон.

Об этом свидетельствует видео у Reddit.

Британка Хлоя Рейни вместе с подругами выбирала локацию для видео с фитнес-упражнениями, когда птица заинтересовалась блестящим телефоном. На опубликованных кадрах, распространившихся в Reddit, видно, как чайка попыталась выхватить гаджет прямо из песка.

Скрин видео Reddit

Скрин видео Reddit

К счастью, «крылатое ограбление» не удалось — телефон птицы выпустила, и девушки остались только с курьезным видео.

Несмотря на то, что инцидент произошел еще в 2016 году, ролик периодически снова набирает популярность на разных платформах и каждый раз вызывает волну шуток в соцсетях.

Скрин видео Reddit

Скрин видео Reddit

Реакция пользователей

Под видео пользователи активно комментируют инцидент:

Скрин видео Reddit

Скрин видео Reddit

  • «Мое! Моя! Мое!» — цитируют чайку из мультика В поисках Немо;

  • «Если бы сбежала с телефоном — увидели бы небо и его гнездо»;

  • «Не удалось, жаль — была бы легенда TikTok»;

  • «Интересно, как девушки поставили камеру так удобно?».

Забавный эпизод доказал: даже обычное видео на пляже может стать вирусным — достаточно неожиданной птицы в кадре.

Напомним, как сообщили ученые, более 500 видов птиц могут исчезнуть , поэтому ученые бьют тревогу.

Дата публикации
Количество просмотров
284
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie