Чайка похитила смартфон у девушек во время съемки TikTok — видео стало вирусным
Девушки снимали видео для TikTok, а главной звездой стала обнаглевшая чайка.
При попытке снять очередной ролик для TikTok компания девушек на побережье британского городка Эксмут неожиданно получила «звездного» гостя — наглую чайку, решившую украсть их смартфон.
Об этом свидетельствует видео у Reddit.
Британка Хлоя Рейни вместе с подругами выбирала локацию для видео с фитнес-упражнениями, когда птица заинтересовалась блестящим телефоном. На опубликованных кадрах, распространившихся в Reddit, видно, как чайка попыталась выхватить гаджет прямо из песка.
К счастью, «крылатое ограбление» не удалось — телефон птицы выпустила, и девушки остались только с курьезным видео.
Несмотря на то, что инцидент произошел еще в 2016 году, ролик периодически снова набирает популярность на разных платформах и каждый раз вызывает волну шуток в соцсетях.
Реакция пользователей
Под видео пользователи активно комментируют инцидент:
«Мое! Моя! Мое!» — цитируют чайку из мультика В поисках Немо;
«Если бы сбежала с телефоном — увидели бы небо и его гнездо»;
«Не удалось, жаль — была бы легенда TikTok»;
«Интересно, как девушки поставили камеру так удобно?».
Забавный эпизод доказал: даже обычное видео на пляже может стать вирусным — достаточно неожиданной птицы в кадре.
