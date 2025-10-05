Девушки снимали видео, но слава досталась чайке / © Unsplash

Реклама

При попытке снять очередной ролик для TikTok компания девушек на побережье британского городка Эксмут неожиданно получила «звездного» гостя — наглую чайку, решившую украсть их смартфон.

Об этом свидетельствует видео у Reddit.

Британка Хлоя Рейни вместе с подругами выбирала локацию для видео с фитнес-упражнениями, когда птица заинтересовалась блестящим телефоном. На опубликованных кадрах, распространившихся в Reddit, видно, как чайка попыталась выхватить гаджет прямо из песка.

Реклама

Скрин видео Reddit

К счастью, «крылатое ограбление» не удалось — телефон птицы выпустила, и девушки остались только с курьезным видео.

Несмотря на то, что инцидент произошел еще в 2016 году, ролик периодически снова набирает популярность на разных платформах и каждый раз вызывает волну шуток в соцсетях.

Скрин видео Reddit

Реакция пользователей

Под видео пользователи активно комментируют инцидент:

Скрин видео Reddit

«Мое! Моя! Мое!» — цитируют чайку из мультика В поисках Немо;

«Если бы сбежала с телефоном — увидели бы небо и его гнездо»;

«Не удалось, жаль — была бы легенда TikTok»;

«Интересно, как девушки поставили камеру так удобно?».

Забавный эпизод доказал: даже обычное видео на пляже может стать вирусным — достаточно неожиданной птицы в кадре.

Реклама

Напомним, как сообщили ученые, более 500 видов птиц могут исчезнуть , поэтому ученые бьют тревогу.