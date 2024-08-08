Чайка-воровка украла кошелек мужчины на парковке продуктового магазина – видео

Мужчина из Массачусетса, США, предлагает вознаграждение за возвращение кошелька, который украла чайка-воровка возле продуктового магазина.

Об этом пишет NBC Boston.

Ноа Карберг из Нантакета рассказал, что отправился в магазин после дня рыбалки на острове.

"Я был в рыбацкой рубашке и шортах для серфинга, так что карманов не было", — поделился он.

Карберг рассказал, что положил телефон и кошелек в лоток наверху своей тележки для покупок, где они и оставались, пока он загружал продукты в свой грузовик.

"Я отнес последние пару пакетов на заднее сиденье, вернулся к тележке для покупок, а на ней сидит чайка, просто передо мной достает мой кошелек и улетает!" – вспомнил бедняга.

Карберг снял на видео, как чайка залезла на крышу близлежащей автомойки и начала рыться в содержимом кошелька.

"Это походило на чайку, у которой был план действий", — сказал он.

Ноа написал в местной группе в Facebook, что любой, кто найдет кошелек, может оставить себе все оставшиеся внутри деньги, и он предлагает дополнительное вознаграждение в размере 100 долларов за возврат своих прав и карт.

"Многие люди обращались ко мне, говорили, что им меня жаль, но это было действительно забавно", — сказал он. "Все это было весело. Летом на острове свой ритм. Летом может быть безумно, люди могут выгореть, и я думаю, что это было немного весело для всех".

Напомним, собака поджгла дом, пожевав батарею. К счастью, ни люди, ни животные не пострадали.

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