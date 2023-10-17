Чайки на два часа закрыли аэропорт Венеции: на помощь отправили сокола

В Венеции чайки вызвали двухчасовой хаос в аэропорту города.

Об этом сообщает CNN.

Аэропорт Марко Поло, расположенный к северу от города, со взлетно-посадочной полосой, примыкающей к лагуне, пятый по загруженности аэропорт Италии и крупнейший на севере страны за пределами Милана.

Но утром 13 октября все остановилось, когда в конце взлетно-посадочной полосы собралась стая чаек.

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Полеты были приостановлены с 9:54 до 10:45, подтвердил представитель аэропорта. Двадцать прибывающих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты северной Италии: Тревизо, Вероны, Триеста и Милана.

В то время как Тревизо расположен в 30 минутах езды на автобусе, тем, кто направлялся в Триест и Милан, пришлось бы потратить два-три часа, чтобы добраться до Венеции.

Пока "большие птицы" авиакомпаний направлялись в аэропорты без чаек, сотрудники SAVE, компании по управлению аэропортами, применяли стандартную программу борьбы с чайками.

В аэропорту Венеции работает сокол, которого сокольничий послал разогнать 200 с лишним птиц. Согласно заявлению аэропорта, также использовались "акустические средства сдерживания, благоприятные для фауны".

Как только сокол завершил свою работу и чайки улетели, аэропорт вернулся к нормальной работе в 11:20 утра.

Напомним, мужчина подрался с кенгуру, пытавшегося утопить его собаку. Животное удалось освободить из лап наглеца.

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