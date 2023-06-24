Чего боится колорадский жук: эффективные народные методы для борьбы с вредителем без химии

Попробуйте эти эффективные методы борьбы с колорадским жуком, чтобы быстро и надолго избавиться от вредителей на огороде.

Чем колорадский жук опасен

Колорадские жуки и их личинки поедают листья и плоды не только картофеля, но и других пасленовых. В частности, их можно увидеть на перце, баклажанах, томатах. В последнее время не пренебрегают вредителями также и декоративными цветами, например, петунией.

Все эти растения колорадские жуки могут быстро уничтожить, ведь насекомые активно размножаются. Всего лишь одна самка колорадского жука откладывает в сутки до 80 яиц.

Как быстро избавиться от колорадского жука

К сожалению, самым надежным способом борьбы с этими насекомыми закрывается сбор жуков и их личинок руками. Однако следует обратить внимание, что этот метод требует много сил и времени, поэтому будет эффективен только на небольших участках. Для сбора жуков колорадских берут ведро и просто стряхивают насекомых с кустов. Чтобы было удобнее, можно использовать обычный веник.

Если в процессе уборки вы увидели личинок или яйца на листьях, их лучше сразу оборвать. Колорадские жуки считаются очень живучими насекомыми, поэтому чтобы точно избавиться, нужно их сжечь.

Чтобы облегчить процесс уборки насекомых, придумали несколько народных методов. Например, высаживают сбоку грядки несколько строчек старого картофеля уже после того, как молодая немного подросла. Когда клубни сойдут, они переменят жуков и там их будет проще собрать.

Эффективное средство от колорадского жука: самодельные ловушки

Для ловушек можно использовать консервные банки. Для приготовления нарежьте кусочками картофель, замочите его в сутки в достаточно крепком растворе мочевины (на 1 литр воды 1 стакан вещества), а затем выложите в консервные банки. Ловушки с ядом от колорадского жука закапывают вдоль картофельных грядок и проверяют каждый день. Также следует хотя бы раз в неделю менять яд на свежий.

Боящийся колорадский жук: древесная зола, фасоль и луковичные

Утром, когда на листьях растений все еще есть роса, нужно опудрить их сухой древесной золой. Также отлично подойдет кукурузная мука. Не забудьте слегка присыпать и почву. Эти средства считаются токсичными как для самих насекомых, так и их личинок. Процедуру повторяют каждый раз после дождя.

Еще одним эффективным средством считается добавление в лунку во время высадки картофеля небольшого количества древесной золы, луковой шелухи и одну фасолину. Картошки они не навредят, а вот жуков точно выгонят из грядки.

Опытные огородники рекомендуют сажать в междурядья некоторые растения. Кроме бобовых попробуйте также календулу, укроп, горох, настурцию, базилик, мелиссу, бархатцы, душистый табак, чеснок или лук. Дело в том, что у колорадских жуков хорошо развито обоняние, поэтому они не терпят запаха этих культур и ваши насаждения будут защищены.

Обработка картофеля от колорадского жука: лучшие средства

Существует несколько народных средств, которые помогут избавиться от колорадского жука:

горчичный порошок и уксус растворите в 10 л воды 150 мл 9% уксуса и 50 г горчичного порошка. Тщательно опрыскивайте растения смесью утром и вечером (если стоит пасмурная, но не дождливая погода, можно опрыскивать также днем). Возделывайте огород 1-2 раза в неделю.

растворите в 10 л воды 150 мл 9% уксуса и 50 г горчичного порошка. Тщательно опрыскивайте растения смесью утром и вечером (если стоит пасмурная, но не дождливая погода, можно опрыскивать также днем). Возделывайте огород 1-2 раза в неделю. чистотел – наполнить ведро свежим или сухим чистотелом, залить горячей водой, прокипятить на слабом огне 15 мин. Отвар перед использованием развести в воде (0,5л на 10л воды).

– наполнить ведро свежим или сухим чистотелом, залить горячей водой, прокипятить на слабом огне 15 мин. Отвар перед использованием развести в воде (0,5л на 10л воды). отвар полыни, хвоща или одуванчика – нужно прокипятить в ведре воды 200 г свежей зелени в течение 15 мин, тогда растворить в 10 литрах воды пол-литра отвара, поливать утром и вечером.

– нужно прокипятить в ведре воды 200 г свежей зелени в течение 15 мин, тогда растворить в 10 литрах воды пол-литра отвара, поливать утром и вечером. листья грецкого ореха – замочить в очень горячей воде 300 г листьев, процедить и опрыскать полученным настроением молодые ростки картофеля.

– замочить в очень горячей воде 300 г листьев, процедить и опрыскать полученным настроением молодые ростки картофеля. сода от колорадского жука – на ведро воды нужно взять 100 г соды и 0,5 л 9% уксуса, разводят и сразу опрыскивают растения.

Некоторые огородники также прикапывают листья грецкого ореха осенью на тех грядках, где они собираются высаживать картошку весной.

Мульчирование грядки от колорадского жука

Можно посыпать междурядья свежими сосновыми опилками. Запах хвойных будет отпугивать насекомых и их личинок от пасленовых, а самим растениям никак не навредит.

Мульчируют грядки также соломой или листвой. Колорадские жуки, перезимовавшие в земле, не смогут преодолеть достаточно плотный слой и просто погибнут. Дополнительно мульча сохраняет влагу, мешает расти сорнякам и является отличным местом обитания богомолов, пауков, турунов, поедающих колорадских жуков и их личинок.

Читайте также: