- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
Чего хочет младенец: ИИ научили расшифровывать детский плач
В Японии создали приложение, переводящее плач младенцев взрослым.
В Японии разработали приложение Awababy на базе искусственного интеллекта (ШИ), расшифровывающего детский плач и помогающего родителям понимать, почему плачет ребенок.
Об этом пишет британский сайт Dexerto.
Приложение Awababy работает, анализируя плач ребенка с помощью искусственного интеллекта, обученного примерно на 150 000 образцах плача, а затем оценивает каждый плач на основе высоты, тона и продолжительности.
После того, как устройство закончит прослушивать крики ребенка, оно классифицирует плач по одной из 11 возможных потребностей или эмоций. Алгоритм, обученный на десятках тысяч аудиозаписей, определяет, что беспокоит ребенка: голод, усталость, сонливость, дискомфорт, перепады температуры, газики и колики или желание внимания.
Пользователи также могут делиться тем, какие средства помогли успокоить ребенка в различных ситуациях, формируя общую базу решений.
Во время тестирования родители рассказали, что даже приблизительное представление о том, чего может хотеть их ребенок, помогает реагировать более спокойно и не перебирать все варианты в панике.
С 20 апреля доступ к премиум-версии программы будет бесплатно предоставляться семьям с детьми до двух лет в японском городе Мисима.
