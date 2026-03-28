Чего хочет младенец: ИИ научили расшифровывать детский плач

В Японии ИИ научили расшифровывать детский плач

В Японии разработали приложение Awababy на базе искусственного интеллекта (ШИ), расшифровывающего детский плач и помогающего родителям понимать, почему плачет ребенок.

Об этом пишет британский сайт Dexerto.

Приложение Awababy работает, анализируя плач ребенка с помощью искусственного интеллекта, обученного примерно на 150 000 образцах плача, а затем оценивает каждый плач на основе высоты, тона и продолжительности.

После того, как устройство закончит прослушивать крики ребенка, оно классифицирует плач по одной из 11 возможных потребностей или эмоций. Алгоритм, обученный на десятках тысяч аудиозаписей, определяет, что беспокоит ребенка: голод, усталость, сонливость, дискомфорт, перепады температуры, газики и колики или желание внимания.

Пользователи также могут делиться тем, какие средства помогли успокоить ребенка в различных ситуациях, формируя общую базу решений.

Во время тестирования родители рассказали, что даже приблизительное представление о том, чего может хотеть их ребенок, помогает реагировать более спокойно и не перебирать все варианты в панике.

С 20 апреля доступ к премиум-версии программы будет бесплатно предоставляться семьям с детьми до двух лет в японском городе Мисима.

