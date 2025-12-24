Чего не стоит делать в самолете: 8 грубых ошибок пассажиров

Самолет / © Pixabay

В самолете правила вежливости также работают — и нарушение элементарного этикета может испортить полет не только вам, но и всему салону. Бортпроводник Эйден и эксперт по этикету Дженни Дрейзен назвали восемь самых грубых вещей, которых пассажирам стоит избегать во время авиаперелета.

Real Simple

Прежде всего специалисты отмечают: касаться бортпроводников — неуместно. Если вам нужна помощь, достаточно обратиться словами. Экипаж и так внимательно следит за салоном и слышит пассажиров без физического контакта.

Еще одна распространенная ошибка — попытка пойти в туалет сразу после посадки. В этот момент экипаж выполняет критически важные процедуры, а пассажиры, которые оставляют свои места, могут задержать вылет. К тому же, как отмечает бортпроводник, в терминале для этого значительно более комфортные условия.

Не менее раздражающе, когда руки, ноги или ступни пассажиров оказываются в проходе. В тесном салоне это затрудняет работу экипажа и создает неудобства для других. То же касается спешки после приземления — бежать к выходу, как только самолет остановился, считают грубостью по отношению к соседям по рейсу.

Эйден также советует не спорить с экипажем и не игнорировать их просьбы. Бортпроводники проходят многонедельную подготовку и обучены действовать в чрезвычайных ситуациях — от оказания первой помощи до тушения пожаров.

С точки зрения этикета, неприемлемо класть ноги на чужой подлокотник или появляться в салоне босиком. По словам Дрейзен, это не только неэстетично, но и негигиенично. Она советует всегда оставаться в обуви и носках.

Отдельная тема — спинки кресел. Откидываться можно, но делать это стоит медленно и с оглядкой на человека позади. Короткое предупреждение или проверка, нет ли на столике ноутбука или напитка, считается хорошим тоном.

