Челлендж "100 конвертов": действительно ли вирусный метод TikTok помогает экономить

В TikTokнабирает популярность новый тренд, который обещает помочь людям быстрее накопить деньги — «вызов 100 конвертов». Однако финансовые консультанты советуют относиться к нему с осторожностью: метод может быть полезным, но не для всех.

Об этом пишет издание Huffpost.

TikTok давно стал источником идей по управлению личными финансами — от «громкого бюджетирования» до феномена «девчачьей математики». Теперь пользователи массово присоединяются к челленджу «100 конвертов», который превращает процесс сбережения в своеобразную игру.

Что такое «вызов 100 конвертов»

По словам Джека Говарда, руководителя направления финансового благополучия в Ally Financial, суть заключается в том, чтобы подписать 100 конвертов числами от 1 до 100. Каждый день вы случайно выбираете один конверт и кладете внутрь сумму наличными, которая соответствует номеру — например, в конверт №32 надо положить $32.

Если выполнять задание ежедневно, то за 100 дней можно накопить $5 050 наличными. Некоторые делают это не случайно, а последовательно: сначала $1 в первый конверт, потом $2 во второй, $3 в третий — и так далее.

«Популяризированный TikTok-сообществом, этот метод делает сбережения денег проще и привлекательнее», — объясняет Кортни Алев, эксперт по финансам компании Credit Karma.

Идея заключается в том, что ежедневное откладывание определенной суммы создает привычку «платить себе», заставляя сократить ненужные расходы естественным путем.

Финансовый консультант Андреа Ворох отмечает: «Если откладывать большие суммы нереально, можно адаптировать метод под свой бюджет. Главное — сохранять регулярность, даже если суммы меньше. В любом случае вы все равно сэкономите больше, чем если бы не делали этого вообще».

Стоит отметить, что сам принцип «конвертного бюджетирования» не новый. Ранее он использовался для контроля расходов: люди распределяли наличные на категории — питание, транспорт, развлечения — и не могли превышать лимит, чтобы не залезть в долги.

Какие преимущества имеет этот метод

«Как и многие вирусные финансовые тренды, он добавляет элемент соревнования и веселья в то, что обычно кажется скучным», — объясняет Говард.

Когда процесс превращается в игру, мотивация возрастает, а результат в виде пяти тысяч долларов в конце становится еще более привлекательным.

Кроме того, челлендж помогает развивать осознанное отношение к деньгам. Ежедневное задание заставляет планировать, контролировать расходы и отказываться от импульсивных покупок.

Андреа Ворох добавляет, что такие методы помогают снизить психологическое давление: «Они превращают сбережения в последовательный процесс, с четкой целью и структурой. Это уменьшает стресс и помогает сосредоточиться».

Кроме финансового результата, вы формируете полезную привычку мыслить бюджетно, что дает долгосрочный эффект.

Кортни Алев отмечает: «Метод особенно подходит людям, которые мыслят визуально. Они видят свои деньги физически, а не просто цифры на экране банка».

Недостатки и риски

Несмотря на очевидные плюсы, «вызов 100 конвертов» имеет и слабые стороны.

Если вы обычно не пользуетесь наличными, придется часто бегать к банкомату. К тому же, в конце челленджа у вас дома будет большая сумма денег, что не всегда безопасно.

«Лучше найти надежное место для хранения или перевести идею в цифровой формат, — советует финансовый автор и ведущая подкаста Yo Quiero Dinero! Жаннесе Торрес, — Можно просто ежедневно переводить соответствующую сумму на отдельный счет и вести учет в таблице».

Другой риск — чрезмерная нагрузка на бюджет. Если вы откладываете больше, чем можете позволить, это может привести к овердрафту или использованию кредитки для базовых потребностей.

«Платить проценты по кредитной карте — не самое разумное решение, — предупреждает Ворох, — Поэтому надо реально оценить, сколько вы способны откладывать ежедневно, не в ущерб текущим расходам».

Кроме того, неожиданные расходы — как ремонт, лечение или праздничные покупки — могут сорвать план и демотивировать.

«В конце дня это просто еще одна вирусная мода, которая не гарантирует успеха, — говорит Говард, — Не всем удается пройти 100 дней без пропусков, и тогда результат — меньше или вообще отсутствует».

Она признается, что когда-то пробовала подобный челлендж с пластиковыми кошельками, но часто брала оттуда деньги «на пиццу или парковку».

Еще один минус — потеря возможного дохода от процентов. Наличные в конвертах не приносят прибыли, тогда как банковские депозиты обеспечивают прирост. «Сейчас ставки сбережений в банках довольно выгодные, поэтому держать деньги в банке рациональнее», — напоминает Говард.

