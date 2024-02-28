Человечество на грани прорыва: совсем скоро ИИ сможет научить понимать животных и общаться с ними

Общение с животными – это не сцена из научно-фантастического фильма, а новая реальность, которую ученые планируют претворить в жизнь.

Звучит как сюжет нового фильма, но эксперты прогнозируют, что искусственный интеллект позволит людям общаться с домашними и даже дикими животными.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи во всем мире используют "цифровую биоакустику" – крошечные, портативные, цифровые диктофоны, записывающие звуки и поведение животных, которые слишком тихи или нюансированы, чтобы человек мог их уловить. Эти базы данных будут использоваться для обучения искусственному интеллекту, чтобы расшифровывать эти миниатюрные коммуникации и переводить их во что-то более понятное нам, почти как "ChatGPT для животных".

Такие проекты, как Earth Species Project, ожидают прорыва в ближайшие 12-36 месяцев.

Основанная в 2017 году некоммерческая организация с искусственным интеллектом имеет целью записывать, понимать и разговаривать с животными – от кошек и собак до более необычных видов, таких как киты и вороны.

Текущие эксперименты проекта Earth Species Project включают попытки составить карту голосового репертуара ворон. Кроме того, ученые работают над созданием новых вокализаций, понятных птицам.

"Мы думаем, что в ближайшие 12-36 месяцев мы, вероятно, сможем сделать это для общения животных. Вы можете себе представить, если бы мы могли создать синтетического кита или ворона, которые бы разговаривали на языке китов или по-воронячи так, чтобы они не могли понять, что они говорят не со своими", – говорит один из соучредителей проекта Earth Species Project Аза Раскин.

О чем говорят ваши кошки и собаки

Искусственный интеллект может наконец-то разгадать тайну, которая столетиями преследовала людей – о чем на самом деле думают коты?

Исследователи из Университета Линкольна используют искусственный интеллект, чтобы классифицировать и понять выражения кошек. ИИ может научиться определять такие признаки, как положение ушей кошек, что может помочь классифицировать и понять сотни выражений, используемых котом для общения.

Аналогично, ИИ преследует цель переводить мимику и лай собак.

При изучении языка летучих мышей исследователи пришли к выводу, что их язык летучих мышей намного сложнее, чем считалось ранее. Они имеют собственные имена, спорят за еду, а мамы-летучие мыши используют "детский язык", когда разговаривают с детьми.

"У животных есть собственные мысли, надежды, возможно, мечты", – говорит профессор Университета Северной Аризоны Кон (Константин) Слободчиков.

Ранее соучредитель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект вытеснит около 40% работников.

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