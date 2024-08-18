Человечество никогда не узнало бы о вине, если бы не вымерли динозавры

Динозавры, конечно, не вымерли из-за похмелья и вообще не пили вино, потому что в то время его просто невозможно было сделать. Однако новое научное исследование установило странную связь, которая на первый взгляд не очевидна: исчезновение динозавров привело к появлению виноградных лоз, а, следовательно, и сделало возможным создание вина.

Об этом пишет Science Alert.

Исследование основано на недавней находке, возраст которой по оценкам ученых составляет не менее 60 миллионов лет. Окаменелую доисторическую виноградную косточку обнаружила в Колумбии в 2022 году палеоботаник Фабиани Эррера из Чикаго. Это самая древняя найденная виноградная косточка и очень редкий артефакт, так как такие плоды окаменевают очень редко.

Столь солидный возраст косточки позволяет предположить, что виноград появился именно в Южной Америке вскоре после того, как динозавры вымерли после падения на Землю огромного метеорита.

Если вы подумали, что вымирание динозавров и появление винограда сразу после этого совпадение, то ученые уверены, что эти события связаны напрямую. Исчезновение популяции огромных динозавров имело последствия, которые объясняют появление винограда.

С одной стороны, падение метеорита уничтожило не только животных. Оно уничтожило лес, изменило состав почвы и привело к появлению видов растений, которые смогли адаптироваться к новым условиям, в том числе появился виноград.

С другой стороны, после исчезновения огромных динозавров, которые поедали огромное количество растительности и расчищали территорию, для винограда появились подходящие условия. Он мог разрастаться на больших пространствах, используя другие растения как опору.

Если бы динозавры не исчезли, вполне вероятно, что люди никогда не смогли бы пить вино. Возможно, это также означало бы, что людям пришлось бы приручить динозавров, но это уже другая история.

Напомним, ученые выяснили, где динозавры кочевали более 200 млн лет назад. Окаменелости позволили исследователям реконструировать сложную экосистему, в которой крупные морские рептилии делили воду с разными рыбами и акулами, в то время как значительная популяция динозавров поселилась на островах.

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