"Человечество зашло слишком далеко": жуткие пророчества Ванги на 2026 год

Ванга предусмотрела контакт с инопланетянами

Нострадамус Балкан, как называют болгарскую ясновидящую Вангу, умерла еще в 1996 году, но ее пророчества продолжают возмущать воображение конспирологов. На текущий год она якобы предрекла события, которые изменят ход истории.

Гигантский корабль и Третья мировая

Самая большая интрига среди ее предсказаний на 2026 год – контакт с инопланетянами. Ванга утверждала, что в ноябре 2026 года в атмосферу Земли войдет огромный космический корабль. Правда, намерения пришельцев ясновидящая не уточнила.

Другое, гораздо более мрачное пророчество, касается начала Третьей мировой войны именно в 2026 году. На фоне нынешних конфликтов и напряжений между сверхдержавами эти слова звучат особенно тревожно.

Также Ванга предупреждала, что общество приближается к точке невозврата, когда поймет, что «зашло слишком далеко» в технологическом и нравственном плане.

Календарь апокалипсиса: что будет дальше

Ванга считала, что мир не исчезнет мгновенно, а окончательный конец наступит только в 5079 году. Вот ключевые даты ее футурологического прогноза:

2028 год: Люди начнут осваивать Венеру как источник энергии.

2033: Полярные ледники растают, что приведет к катастрофическому повышению уровня моря (об этом пользователи соцсетей вспоминают чаще всего в контексте изменений климата).

2076 г.: Коммунизм распространится на страны всего мира.

2170: Большая засуха опустошит большую часть планеты.

3005 год: Земля начнет войну с цивилизацией на Марсе.

3797: Планета станет непригодной для жизни и люди будут вынуждены переселиться в другое место.

5079: Окончательный конец света.

Стоит ли верить пророчествам

Хотя поклонники Ванги приписывают ей точные предсказания смерти принцессы Дианы и терактов в Нью-Йорке, ее «послужной список» не безупречен.

К примеру, она ошибочно утверждала, что Барак Обама станет последним президентом США, а Третья мировая война начнется еще в 2010 году. Также не оправдался прогноз о том, что инопланетяне заявят о себе во время крупного спортивного события в 2025 году.

Напомним, по расчетам американских ученых, сделанным еще в 1960 году, до «Судного дня» нам осталось чуть больше 300 дней . Но человечество уже «сломало» это жуткое уравнение и отодвинуло апокалипсис на неопределенный срок благодаря изменению темпов прироста населения.