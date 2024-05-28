Человечеству понадобились столетия, чтобы назвать синий цвет: в чем был секрет

Есть теория, что синий цвет мог возникнуть просто неожиданно.
Синий цвет действительно является относительно новым оттенком для людей. Есть доказательства, свидетельствующие о том, что люди прошлого либо не видели этого цвета, либо не описывали его так же, как мы сейчас.
Об этом говорится в статье Discover Magazine.
Исторические записи на разных языках, от древнегреческого до древнееврейского, не содержат явных ссылок на синий, несмотря на наличие терминов для других оттенков, таких как черный и красный. Его отсутствие в этих записях свидетельствует о том, что цвет мог возникнуть просто неожиданно.
В 1850-х годах британский ученый и вскоре премьер-министр Уильям Гладстон стал одним из первых, заявивших, что в древних произведениях не было упоминаний о синем. Ученые отметили отсутствие синего в китайских и исландских историях, древнейших еврейских версиях Библии и сложных индуистских ведических гимнах.
Некоторые группы на сегодняшний день, например коренное население химба, даже не имеют отдельного термина для синего цвета. Лингвистически его не отличить от зеленого.
В ходе исследования с использованием цветных плиток в исследовании в 2006 году было установлено, что коренное население химба не могли распознать синий как отдельный цвет. Но с другой стороны, они без проблем различали тонко разные оттенки зеленого, которые жители Запада трудно различали, и делали это с быстротой молнии. В исследовании, опубликованном в журнале Progress in Colour Studies, говорится о психологической теории. То есть речь влияет на то, как мы видим мир и наоборот.
Немецкий философ по имени Лазарус Гейгер разработал лингвистическую иерархию цветов. Он изучил бесчисленное количество древних и современных текстов со всего мира и пришел к выводу, что термины, описывающие белое и черное, всегда будут появляться в языке первыми, поскольку это самые простые для понимания понятия. После этого идут слова для обозначения красного цвета из-за его инстинктивной связи с кровью и выживанием. Наконец, после того, как все другие цвета получают собственные названия, появляется синий.
Еще одна теория, что синий является редким цветом в природе. Немногие растения или животные действительно голубые. Даже так называемые голубые сойки и голубые бабочки морфо на самом деле не имеют синих пигментов – скорее, их перья и чешуйки крыльев рассеивают и отражают свет правильным образом, чтобы создать иллюзию настоящего цвета, как призма. Единственный пигмент, который у них есть, это коричневый меланин.
Также интересен факт, что вода сама по себе прозрачна, но в больших объемах она приобретает голубой оттенок. Это потому, что океаны, озера и бассейны поглощают весь красный свет, который попадает на них, когда они глубоки – отражают синий цвет.
Напомним, ранее мы сообщали о летнем цветотипе.
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