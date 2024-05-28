Человечеству понадобились столетия, чтобы назвать синий цвет: в чем был секрет

Синий цвет действительно является относительно новым оттенком для людей. Есть доказательства, свидетельствующие о том, что люди прошлого либо не видели этого цвета, либо не описывали его так же, как мы сейчас.

Об этом говорится в статье Discover Magazine.

Также читайте Не зеленый: ученые назвали вероятный настоящий цвет инопланетян

Исторические записи на разных языках, от древнегреческого до древнееврейского, не содержат явных ссылок на синий, несмотря на наличие терминов для других оттенков, таких как черный и красный. Его отсутствие в этих записях свидетельствует о том, что цвет мог возникнуть просто неожиданно.

В 1850-х годах британский ученый и вскоре премьер-министр Уильям Гладстон стал одним из первых, заявивших, что в древних произведениях не было упоминаний о синем. Ученые отметили отсутствие синего в китайских и исландских историях, древнейших еврейских версиях Библии и сложных индуистских ведических гимнах.

Некоторые группы на сегодняшний день, например коренное население химба, даже не имеют отдельного термина для синего цвета. Лингвистически его не отличить от зеленого.

В ходе исследования с использованием цветных плиток в исследовании в 2006 году было установлено, что коренное население химба не могли распознать синий как отдельный цвет. Но с другой стороны, они без проблем различали тонко разные оттенки зеленого, которые жители Запада трудно различали, и делали это с быстротой молнии. В исследовании, опубликованном в журнале Progress in Colour Studies, говорится о психологической теории. То есть речь влияет на то, как мы видим мир и наоборот.

Немецкий философ по имени Лазарус Гейгер разработал лингвистическую иерархию цветов. Он изучил бесчисленное количество древних и современных текстов со всего мира и пришел к выводу, что термины, описывающие белое и черное, всегда будут появляться в языке первыми, поскольку это самые простые для понимания понятия. После этого идут слова для обозначения красного цвета из-за его инстинктивной связи с кровью и выживанием. Наконец, после того, как все другие цвета получают собственные названия, появляется синий.

Еще одна теория, что синий является редким цветом в природе. Немногие растения или животные действительно голубые. Даже так называемые голубые сойки и голубые бабочки морфо на самом деле не имеют синих пигментов – скорее, их перья и чешуйки крыльев рассеивают и отражают свет правильным образом, чтобы создать иллюзию настоящего цвета, как призма. Единственный пигмент, который у них есть, это коричневый меланин.

Также интересен факт, что вода сама по себе прозрачна, но в больших объемах она приобретает голубой оттенок. Это потому, что океаны, озера и бассейны поглощают весь красный свет, который попадает на них, когда они глубоки – отражают синий цвет.

Напомним, ранее мы сообщали о летнем цветотипе.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.