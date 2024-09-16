Человек через 26 лет вычихнул деталь Lego из носа и теперь чувствует запах цвета

Взрослые, у которых с детства в носу застрял кусочек конструктора Lego, наконец вычихнули его через 26 лет – и говорят, что теперь они могут чувствовать запах цвета.

Об этом пишет Newsweek.

32-летние Энди Нортон думали, что мама удалила весь конструктор, когда он застрял в носу во время игры в шестилетнем возрасте. Но они всегда страдали загадочными проблемами с дыханием, из-за чего им поставили диагноз астма и обструктивное апноэ сна.

Энди, который идентифицирует себя как они/их, врач посоветовал сморкаться во влажной среде, чтобы облегчить боль от синусита.

Недавно они были шокированы, когда во время утренней процедуры вытащили из носа крошечную желтую деталь, отколовшуюся от кусочка, когда его удаляли.

Они поделились: "Теперь я чувствую запах цвета. Я могу дышать этой стороной носа, и это фантастика. Я не мог этого делать с детства".

Энди из Феникса, штат Аризона, рассказывают, что в детстве они засунули себе в нос кубик Lego, который был слишком мал, чтобы его можно было ухватить. Поэтому они запихнули себе в нос фигурку Lego, чтобы попытаться соединить детали вместе и достать их. Мама вытащила вторую игрушку с помощью пинцета. Энди не заметил, что там остался кусочек и с тех пор боролся с проблемами с носовыми пазухами и дыханием. Лишь через восемь месяцев сморкания под душем каждое утро виновника удалось обнаружить.

Энди Нортон / Фото: скриншот с видео

Они рассказали: "Честно говоря, я чувствовал себя так, будто из носа вышла пробка, и я почувствовал огромное облегчение. Я могу сделать глубокий вдох через нос, не чувствуя себя ограниченным, чего я никогда не мог сделать".

Энди сказал, что они планируют хранить деталь Lego на память.

Напомним, мужчина, чувствующий слова и звуки на вкус, встречается только с женщинами с "аппетитными" именами. У него неврологическое заболевание, стимулирующее несколько органов чувств одновременно.

Читайте также: