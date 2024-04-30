Человек два месяца прожил в пещере без понимания времени и шокировал, как это на него повлияло

Французский ученый, исследователь и авантюрист Мишель Сиффр прославился в 1962 году, проведя новаторское исследование того, как человек чувствует время, отрезав себя от всего мира на два месяца.

Его историю вспоминает LAD Bible.

Мишель снял свои наручные часы и закрылся на глубине 130 метров под поверхностью в пропасти Скарассона, горы в Лигурийских Альпах, более шести десятилетий назад.

Вооруженный только фонариком, 23-летний парень разбил лагерь рядом с ледником, чтобы выяснить, как отсутствие внешних сигналов, напоминающих нам о том, что сейчас ночь и день, может повлиять на биологические ритмы.

Имея особый интерес к тому, как нехватка света повлияет на него, Сиффр спал и ел только тогда, когда ему приказывало тело, а не придерживался жесткого разложения, придерживаемого остальным миром, потому что так говорит общество.

Во имя науки мужчина, которому сейчас 85 лет, прожил под поверхностью совершенно одиноко 63 дня – и вышел оттуда победителем, хоть и с повышенной чувствительностью к дневному свету.

Мишель Сиффр / Фото: Getty Images

Это потому, что когда Сиффр стал чем-то вроде пещерного жителя, он сделал ряд невероятных открытий относительно того, как люди реагируют на жизнь без информации о времени – без часов, календаря или солнечного света, которые напоминали бы им об этом.

Он обнаружил, что наши тела имеют свои часы, что теперь известно как хронобиология.

Говоря о своей знаковой экспедиции, Мишель рассказал журналу Cabinet Magazine в 2008 году: "Эта идея стала идеей моей жизни. Я решил жить как животное, без часов, в темноте, не зная времени. Вместо того чтобы изучать пещеры, вы начали изучать время. Да, я изобрел простой научный протокол. Я поставил команду у входа в пещеру. Я решил, что буду звать их, когда буду просыпаться, когда буду есть и перед сном. Моя команда не имела права звонить мне, чтобы я не знал, какой час снаружи. Сам того не зная, я создал отрасль хронобиологии человека".

Несмотря на плохое снаряжение, маленький лагерь для проживания, минусовую температуру и чрезвычайно высокую влажность, Сиффр сумел не потерять самообладания – по крайней мере, он так думал. Ученый говорит, что в течение двух месяцев он проводил время в пещере, "читая, сочиняя и проводя исследования", а также часто мечтал о своем будущем.

Он объяснил, что следил за собой, проводя два теста каждый раз, когда звонил своей команде на поверхность, которая измеряла его пульс и проводила его собственный "психологический тест".

Мишель Сиффр / Фото: Getty Images

Мишель объяснил: "Я должен был считать от 1 до 120 со скоростью одна цифра в секунду. С помощью этого теста мы совершили большое открытие: мне понадобилось пять минут, чтобы досчитать до 120. Другими словами, я психологически пережил пять реальных минут так, будто их было две".

Это было удивительное открытие эффекта жизни без временных подсказок. По сути Сиффр чувствовал, что все происходит вдвое медленнее, чем на самом деле. Француз пришел к этому строгому осознанию только тогда, когда его коллеги сообщили, что наконец-то настал день, когда ему предстоит завершить эксперимент – что стало для него настоящим шоком, ведь он считал, что у него остался целый месяц.

"Мое психологическое время сжалось вдвое", — поделился он.

Ученый объяснил, что в течение сорока лет исследовал расхождение между психологическим временем и реальным и выдвинул собственную теорию о том, почему это произошло с ним.

"Я считаю, что когда тебя окружает ночь – пещера была совершенно темной, с одной только лампочкой – твоя память не фиксирует время. Ты забываешь. Через один-два дня ты не помнишь, что ты делал день или два назад.Единственное, что меняется – это когда ты просыпаешься и когда ложишься спать. Кроме того, все полностью чёрное. Это как один длинный день".

Но даже после всего этого 63-дневного пребывания в пещере Сиффру было недостаточно, и он решил вернуться в темноту десять лет спустя, но на этот раз на полгода в пещеру в Техасе.

Организовав десятки других подземных экспериментов по изоляции времени в течение десяти лет, уроженец Ниццы решил изолировать себя на полгода, чтобы посмотреть, что произойдет с его внутренними часами.

Мишель Сиффр / Фото: Getty Images

Он снова сделал еще одно невероятное открытие: обнаружил, что без временных сигналов люди приспосабливаются к 48-часовому циклу, а не 24-часовому, к которому мы все привыкли.

NASA использовало результаты экспериментов Мишеля, чтобы помочь астронавтам, которые сообщали о подобных проблемах с краткосрочной памятью после того, как были изолированы от внешних временных ориентиров.

Напомним, мужчина, проживший под водой 100 дней, заявил, что помолодел на 20 лет и стал ниже. Он исследовал влияние герметичных сред на организм человека.

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