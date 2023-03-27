Человек испытал новую симуляцию смерти и поделился, что чувствовал (видео)

Участники были озабочены тем, что переживание смерти – это "очень плохо для психики".

Новая симуляция виртуальной реальности (VR) в Мельбурне, Австралия, позволяет людям испытать, как это умереть.

Выставка The Passing Electrical Storms Шона Гладуэлла проходит в Национальной галерее Виктории. Об этом пишет ladbible.com.

"Расширенную реальность" (XR) Гладуэлл описывает как медитативную и тревожную. Симуляция проводит участников через имитацию деэскалации жизни от остановки сердца до смерти мозга, давая им представление о том, что может произойти в последние минуты.

Опыт включает компонент выхода из тела, позволяющий участникам увидеть себя в очках.

Пользователь TikTok croom12, испытавший такую симуляцию, поделился, что участники ложатся в вибрирующую кровать, затем врачи окружают их и имитируют неспособность их оживить.

Он добавил, что участники затем "проплывают мимо них в космос". Людей подключают к монитору сердечного ритма, и они могут выйти из симуляции в любое время, подняв руку.

@croom12 Its Actually pretty hectic. Лекари, которые ведутся к revive you, vibrating bed и floating in space. ♬ original sound — Marcus

Выставка вызвала неоднозначную реакцию у людей: одни признали ее интригующей, другие же озабочены тем, что переживание смерти — это "очень плохо для психики".

Выставка является частью мероприятия Melbourne Now и открыта для посещения.

Напомним, американец решил заморозить себя и свою семью в резервуарах с жидким азотом. По словам мужчины, "чутье подсказывает" ему, что через 100 лет у людей будет технология, которая сможет оживлять мертвых.

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