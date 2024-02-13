Человек, изобретший "самое болезненное устройство для пыток" в истории, стал первой его жертвой

За прошедшие годы люди придумали ужасные способы нанести друг другу вред, однако одной из самых мучительных пыток было оказаться внутри Медного быка.

Орудие было создано примерно в 6 веке до нашей эры в Древней Греции, пишет ladbible.com.

Это была пустая бронзовая статуя быка с трубами в носу и люком в животе, через который можно было помещать людей внутрь. Как только кто-то оказывался внутри, под быком можно было зажечь огонь, по сути готовя несчастного обитателя, в то время как звук его криков превращался в бычьи звуки в трубах.

Предполагаемым создателем этого устройства был Периллус из Афин. Он сделал Медного быка для Фалариса, тирана сицилийского государства Акрагаса, но некоторые источники говорят, что никто никогда не просил Периллуса создать это ужасное орудие для пыток.

Он принес его Фаларису, поскольку считал, что скульптура быка, в которой можно было бы готовить людей, — именно то, что хотел бы иметь жестокий тиран.

Медный бык / Фото: Getty Images

В некоторых рассказах о сицилийском тиране даже утверждается, что он был каннибалом, который поедал младенцев, хотя, возможно, это была ложь, придуманная его врагами.

Когда он подарил Фаларису орудие пыток, его попросили залезть внутрь и продемонстрировать, как звуки будут звучать всем остальным. Фаларис затем запер изобретателя внутри своего собственного творения и зажег под ним огонь, чтобы испечь человека живьем, хотя он и не умер внутри него.

После того, как ему устроили демонстрацию того, как будет работать устройство пыток, тиран отдал приказ вытащить изобретателя из Медного быка. Если Периллус надеялся, что его тянут к безопасному месту, он ошибся, поскольку тиран приказал казнить его, свергнув с холма.

Медный бык стал любимой игрушкой Фалариса вплоть до того момента, пока его правление не подошло к концу в 554 году до нашей эры. В частности, он наслаждался зрелищем, когда один из его врагов был заживо зажаренный внутри быка, а впоследствии превратил его кости в украшения.

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Устройству пыток могло потребоваться до 10 минут, чтобы убить человека. И вот однажды на Фалариса напал человек по имени Телемах. Он приказал бросить тирана в Медного быка. Фаларис был убит его собственным устройством для пыток.

Позднее Медный бык был захвачен карфагенянами, а столетие спустя его захватили римляне, и есть свидетельство того, что римские императоры использовали быка, чтобы убивать христиан.

Напомним, некоторые страны до сих пор используют очень жестокие наказания. Среди методов казни – подвешивание на кране и забивание камнями.

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