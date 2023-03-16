Человек ради любопытства решил толкнуть тигра палкой: это был последний поступок в его жизни.

В Индии, в округе Кхаргон, мужчина решил толкнуть тигра палкой по хвосту. После этого животное напало на него и смертельно травмировало.

Об этом пишет timesofindia.

Местные лесники рассказали, что 35-летний мужчина ради любопытства решил палкой толкнуть тигра за хвост. После этого животное набросилось на пострадавшего и травмировало ему шею. Раны оказались несовместимыми с жизнью и через несколько дней мужчина скончался в больнице.

На фото мужчина после нападения тигра / Фото: The Times of India

Лесники также отметили, что тигр заблудился, выйдя из заповедной зоны, что привлекло толпы людей и те начали гоняться за диким животным. Испуганный зверь напал на работника леса, однако тот спасся, укрывшись на дереве.

Когда тигр отдыхал, его выследил местный житель и ради любопытства стал толкать животное палкой. Тогда разъяренный тигр и напал на потерпевшего.

Лесники отмечают, что тигра до сих пор не нашли и призывают людей держаться подальше от дикого животного.

Напомним, в Индии жених отменил свадьбу якобы только потому, что его невеста получила низкие оценки на экзамене за 12 класс.

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