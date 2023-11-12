Человек с крестом на плече доходит до Киева: что известно о человеке в образе Иисуса (видео)

В Сети появилось видео с мужчиной, который идет по обочине автодороги в направлении Киева, и несет на плече огромный крест. Своей одеждой и внешним видом он напоминает Иисуса.

Соответствующие кадры, снятые в Киевской области, публикуют местные Telegram-каналы.

Как выяснилось, путешественника зовут Джими, он американец из штата Вирджиния.

Путешествие 33-летнего мужчины началось почти три месяца назад в Варшаве, а завершить его он планирует в столице Украины. До конца путешествия ему осталось идти еще недолго. 30 октября его видели в Житомире.

Кроме большого креста, являющегося символом его веры, в путь Джими взял палатку и коврик для ночлега. По его словам, он хочет "подарить любовь и радость всем людям", которых встречает в пути.

Мужчина с крестом на плече идет в Киев

Напомним, этого мужчину с крестом на плече, который идет вдоль дороги в просторной белой одежде, с бородой и длинными волосами, уже ранее замечали в других областях Украины. В комментариях к видео с ним украинцы призывают других не просто фотографироваться с этим путешественником, но и предлагать посильную помощь – еду, воду и убежище.

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