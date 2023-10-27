Мужчина с лицевой слепотой покрыл 90% тела татуировками: фото до и после

Он говорит, что экстремальный вид "открывает для него двери".

Моддер-экстремал покрыл татуировками более 90% своего тела.

Об этом пишет NTK.

Андреас Штауфигер, оператор пищевой промышленности и пожарный-волонтер, потратил более 26 000 фунтов стерлингов на изменение своего тела.

Покрытый с ног до головы тату, кроме рта, он также имеет 11 пирсингов, раздвоенный язык, татуированные глазные яблоки и модификацию гениталий.

Несмотря на то, что некоторые люди называют его "преступником", он утверждает, что его внешний вид "открывает двери" для него, поскольку люди слишком очарованы, чтобы игнорировать его.

Андреас Штауфигер / Фото: needtoknow.co.uk

"Меня всегда увлекали всевозможные модификации тела, потому что у меня крайняя лицевая слепота", — рассказал 45-летний мужчина из Цюриха, Швейцария. "Я не распознаю лица, даже близких друзей, если в этом нет чего-то особенного. Я могу распознать татуировку, пирсинг и тому подобное".

Лицевая слепота, известная как прозопагнозия, является неврологическим расстройством, приводящим к неспособности распознавать лицо. Лечения не существует, и это может вызвать трудности с распознаванием эмоций, возраста, пола и даже предметов.

Он сказал: "Мое лицо – моя любимая часть тела, которую я изменил. Когда я впервые увидел свое покрытое чернилами лицо в зеркале, это было что-то особенное. Мне понадобилось несколько дней, чтобы снова узнать себя. Я делал бы это снова и снова" .

Андреас Штауфигер / Фото: needtoknow.co.uk

Сделав свою первую татуировку в возрасте 18 лет – дельфина на плече правой руки, Андреас влюбился в модификации.

Так выглядел мужчина до трансформации:

Андреас Штауфигер / Фото: needtoknow.co.uk

С тех пор он сделала более 100 татуировок, образующих полный костюм. Он даже купил тату-пистолет, чтобы добавлять чернила: "Я очень люблю самодельные татуировки, они для меня очень сильны".

Несмотря на любовь к его эстетике, это привело к проблеме: люди осуждают его из-за внешности.

Он сказал: "Моя семья не удовлетворена моими модификациями. Но они это уважают. Я думаю, что время "все татуированные люди – преступники" истекло. С моим внешним видом совершенно нет проблем, я никого не заставляю со мной связываться. Люди с большими татуировками подвергаются дискриминации, но мне очень повезло с хорошей работой. Люди принимают меня таким, каким я являюсь, и, насколько мне известно, пока на меня никто не жаловался".

Андреас Штауфигер / Фото: needtoknow.co.uk

"Бывают моменты, когда люди смотрят на меня впервые и думают, что я странный. Но мне это очень нравится, это открывает двери между этими людьми и мной, поскольку они очарованы. Иногда люди просят меня сфотографироваться с ними", — добавил он.

Призывая других принять себя, Андреас надеется однажды избавиться от стереотипов в отношении людей с татуировками.

Напомним, женщина вколола в губы 30 мл филлера. Она похвасталась, как выглядит.

Читайте также: