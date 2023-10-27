Мужчина с лицевой слепотой покрыл 90% тела татуировками: фото до и после

Он говорит, что экстремальный вид "открывает для него двери".
Моддер-экстремал покрыл татуировками более 90% своего тела.
Об этом пишет NTK.
Андреас Штауфигер, оператор пищевой промышленности и пожарный-волонтер, потратил более 26 000 фунтов стерлингов на изменение своего тела.
Покрытый с ног до головы тату, кроме рта, он также имеет 11 пирсингов, раздвоенный язык, татуированные глазные яблоки и модификацию гениталий.
Несмотря на то, что некоторые люди называют его "преступником", он утверждает, что его внешний вид "открывает двери" для него, поскольку люди слишком очарованы, чтобы игнорировать его.
"Меня всегда увлекали всевозможные модификации тела, потому что у меня крайняя лицевая слепота", — рассказал 45-летний мужчина из Цюриха, Швейцария. "Я не распознаю лица, даже близких друзей, если в этом нет чего-то особенного. Я могу распознать татуировку, пирсинг и тому подобное".
Лицевая слепота, известная как прозопагнозия, является неврологическим расстройством, приводящим к неспособности распознавать лицо. Лечения не существует, и это может вызвать трудности с распознаванием эмоций, возраста, пола и даже предметов.
Он сказал: "Мое лицо – моя любимая часть тела, которую я изменил. Когда я впервые увидел свое покрытое чернилами лицо в зеркале, это было что-то особенное. Мне понадобилось несколько дней, чтобы снова узнать себя. Я делал бы это снова и снова" .
Сделав свою первую татуировку в возрасте 18 лет – дельфина на плече правой руки, Андреас влюбился в модификации.
Так выглядел мужчина до трансформации:
С тех пор он сделала более 100 татуировок, образующих полный костюм. Он даже купил тату-пистолет, чтобы добавлять чернила: "Я очень люблю самодельные татуировки, они для меня очень сильны".
Несмотря на любовь к его эстетике, это привело к проблеме: люди осуждают его из-за внешности.
Он сказал: "Моя семья не удовлетворена моими модификациями. Но они это уважают. Я думаю, что время "все татуированные люди – преступники" истекло. С моим внешним видом совершенно нет проблем, я никого не заставляю со мной связываться. Люди с большими татуировками подвергаются дискриминации, но мне очень повезло с хорошей работой. Люди принимают меня таким, каким я являюсь, и, насколько мне известно, пока на меня никто не жаловался".
"Бывают моменты, когда люди смотрят на меня впервые и думают, что я странный. Но мне это очень нравится, это открывает двери между этими людьми и мной, поскольку они очарованы. Иногда люди просят меня сфотографироваться с ними", — добавил он.
Призывая других принять себя, Андреас надеется однажды избавиться от стереотипов в отношении людей с татуировками.
Напомним, женщина вколола в губы 30 мл филлера. Она похвасталась, как выглядит.
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