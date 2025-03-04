"Человек-сатана", который вставил 33 рога, удалил уши и соски, ошеломил новой модификацией — фото

Фанатик модификации тела по прозвищу "человек-сатана", ранее показавший, как выглядел до изменения внешности, похвастался новой модификацией. Он ампутировал большую часть пальцев, пытаясь превратить руки в когти.

Мишель Праддо в течение многих лет подвергался многочисленным операциям и процедурам, даже сменил зубы и отрезал уши, чтобы завершить свой дьявольский образ.

Теперь 49-летний бразилец показал свою последнюю модификацию тела.

На фотографиях, распространенных в Интернете, видно, что у Праддо отсутствуют мизинец и безымянный палец, и с обеих сторон у него осталось всего по три – большой, указательный и средний пальцы.

Мишель Праддо / Фото: instagram.com/diabao.praddo_diablo.praddo

Фанатик, имеющий более 300 000 подписчиков в Instagram, впервые удалил части пальцев в 2023 году. Тогда он рассказал местным СМИ, что назвал свой проект Las Garras, то есть "Когти".

Мишель – один из самых измененных людей на планете. Пока что он является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса как человек с наибольшим количеством подкожных "роговых" имплантатов на голове.

По его оценкам, он прошел более 60 процедур и около 85% его тела покрыты чернилами.

Мишель Праддо / Фото: instagram.com/diabao.praddo_diablo.praddo

Преданные поклонники сделали комплименты внешнему виду бразильца в комментариях: "Так держать, брат!", "Ошеломляюще", "Мне нравится".

Напомним, "пришелец-дьявол", отрезавший палец и снявший кожу, показал свою любимую. Мужчина доказал, что люди, которые говорили, что он не найдет любовь, ошибались.

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