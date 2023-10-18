"Человек-сатана", который вставил 33 рога, удалил уши и соски, шокировал новой модификацией — фото

Он прибег к еще одной операции.

Фанатик модификации тела, получивший прозвище "человек-сатана", похвастался новым изменением внешнего вида.

Бразилец, имя которого Мишель Праддо, отрубил себе еще два пальца, чтобы превратить руки в когти. 49-летний мужчина избавился от мизинца и безымянного пальца на правой руке. Ранее он уже ампутировал безымянный палец на левой руке.

Соответствующие фото он разместил на своей странице в Instagram.

Мишель Праддо / Фото: instagram.com/diabao.praddo

Мастер тату, которого называют "Диабао", что по-португальски означает "дьявол", сказал фанатам, что несколько сомневается, что эта процедура испортит его работу татуировщика. "Сначала было очень тяжело, но вскоре я почти нормально вернулся к татуировкам", — сказал он.

Обладатель мирового рекорда Гиннесса по количеству подкожных роговых имплантатов на голове сказал, что после первой операции у него возник синдром фантомных конечностей там, где раньше были его пальцы. Но Праддо "очень доволен" своими семью пальцами.

Человек-сатана / Фото: dailystar.co.uk

Мишель добавил, что его главная цель — стать одним из наиболее изменившихся на Земле людей. Он прибег к 60 процедурам, а 85% его тела покрыты чернилами. Несмотря на это, "человек-сатана" все еще не закончил свою трансформацию.

Напомним, мужчина с самой эластичной кожей в мире страдает редким заболеванием. Болезнь привела к его уникальным способностям.

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