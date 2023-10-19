"Человек-сатана" с рогами, без носа и ушей: как выглядел мужчина до изменения внешности (фото)

Он поделился фотографиями, на которых мужчину просто не узнать.

Бразилец Мишель Праддо, который имплантировал 33 рога в голову, отрезал уши, соски, а недавно ампутировал еще и пальцы, показал, каким был до экстремальной трансформации.

В своем фотоблоге "человек-сатана" поделился архивными фотографиями, где предстал до своих модификаций.

К слову, 47-летний мужчина уже покрыл 85% своего тела татуировками, но на фото предстает с первыми единичными рисунками.

Мишель Праддо до трансформации / Фото: instagram.com/diabao.praddo

На другой черно-белой фотографии Мишель позирует перед зеркалом в облегающей кофте, щеголяя мускулистыми руками, шапке и солнцезащитных очках.

Мишель Праддо до трансформации / Фото: instagram.com/diabao.praddo

"Да, я изменил свою внешность! Если хочешь измениться и быть, делай это, будь!!! Люди всегда будут говорить. Они всегда будут больше озабочены выбором других людей, чем своим! Не бойтесь чужого мнения. Бойтесь, что жизнь пройдет, и вы увидите, что вы не сделали того, что хотели, а время неумолимо и жестоко... Так что не откладывайте это на завтра!" – прокомментировал он публикацию.

С тех пор прошло 25 лет и теперь сложно узнать бывшего Праддо в "человеке-сатане".

Мишель Праддо / Фото: dailystar.co.uk

У Мишеля по четыре рога с обеих сторон головы и несколько имплантатов под кожей лба. Он вставил себе клыки, отрезал кончик носа и уши, пошрамовал лицо и покрасил тело чернилами.

Мишель Праддо / Фото: instagram.com/diabao.praddo

Мишель Праддо / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, девушка уменьшила грудь и похвасталась результатом через шесть недель после операции. Она вела цифровой дневник о взлетах и падениях своего выздоровления.

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