"Человек-сатана" вставил 33 рога в голову и удалил уши, соски и палец: как он выглядит

В Бразилии мужчина по имени Мишель Праддо решил превратить себя в "человека-сатану" и имплантировал 33 рога в голову.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Теперь 47-летний мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса. Фанат модификации тела получил награду, обогнав другого претендента, имевшего 18 имплантатов.

Фото: instagram.com/diabao.praddo

У Мишеля по четыре рога с обеих сторон головы и несколько имплантатов под кожей лба.

Фото: instagram.com/diabao.praddo

Матер тату, работающий в этой сфере уже 25 лет, прошел немало процедур, чтобы изменить свою внешность. Мужчина потратил годы на большие модификации своего тела и дьявольскую внешность. В частности, ему удалили уши, нос, соски и безымянный палец. А более 80% его тела, включая глазные яблоки, были покрыты чернилами. Фанат модификации даже съел один из его ампутированных сосков.

Фото: dailystar.co.uk

Фото: instagram.com/diabao.praddo

Праддо утверждает, что он третий человек в мире, которому удалили кончик носа, что является очень опасной процедурой.

Впрочем, рекордсмен заявил, что не планирует останавливаться и надеется сразиться за звание наиболее модифицированного человека в мире.

Фото: instagram.com/diabao.praddo

Интересно, что Мишель женат на своей партнерше Кэрол уже более 10 лет. Его избранница известна как "Женщина-демон".

Напомним, другой фанатик экстремальных изменений тела, колумбиец Кейм Мортисс, воспроизвел на себе черты животных. Человек сделал лошадиные глаза, кошачий нос и собачьи уши.

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