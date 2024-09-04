Человек стал главным инженером государственной железной дороги, имея только среднее образование: как его наказали

Мошенник подделал письмо с предложением о работе от немецкой компании, что заставило государственную компанию увеличить его зарплату.

Мужчину, занимавшего должность главного инженера государственной железнодорожной компании в Южно-Африканской Республике, приговорили к 15 годам тюрьмы за подлог своего резюме.

Об этом сообщает BBC.

Даниэль Мтимкхулу работал главным инженером в течение 5 лет и получал годовую зарплату около 156 000 долларов США.

В своем резюме 49-летний мужчина указал, что у него есть несколько квалификаций инженера-механика, включая степень Университета Витватерсранда в ЮАР, а также степень доктора философии в немецком университете. Однако суд в Йоханнесбурге признал, что у него было только полное среднее образование.

Он начал работать в Prasa 15 лет назад, поднявшись служебной службой к главному инженеру благодаря своей фиктивной квалификации.

Согласно доказательствам, представленным в суде, мужчина также подделал письмо с предложением о работе от немецкой компании, что вынудило государственную компанию увеличить его зарплату.

"Суд принял во внимание серьезность и распространенность мошенничества, значительные финансовые потери и предательство доверия своего работодателя", — прокомментировал приговорник Национальной прокуратуры ЮАР Финди Мьонондване.

Как сообщает BBC, Мтимкхулу планирует подать апелляцию.

Напомним, в Греции задержана 44-летняя женщина, которая дважды устраивала лесные пожары, чтобы понаблюдать за работой спасателей и пофлиртовать с ними.

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