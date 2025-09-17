Человек три часа боролся с рыбой, чтобы ее достать: вес ошеломил рыбаков (фото)

31-летний Маркус Ростад рядом со своим уловом / © Jam Press

В Норвегии рыбак Маркус Ростад поймал на удочку гигантского атлантического голубого тунца весом около 280 кг. Борьба с рыбой длилась около трех часов, и, по словам мужчины, эмоции с этого дня он запомнит на всю жизнь.

Об этом пишет What’s The Jam.

31-летний Маркус, который вместе с отцом рыбачил у побережья Молей, признается, что ожидал спокойного дня, но получил настоящее приключение. Как только тунец клюнул, леска быстро размоталась на несколько сотен метров. Мужчине пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать удочку. Рыба даже зашла под лодку, что заставило рыболовов действовать особенно осторожно.

Наконец, гигантский улов удалось поднять на борт. Маркус продал рыбу суше-ресторанам за 2241 фунт стерлингов (около 125 тысяч гривен). Он отметил, что это его личный рекорд, хотя для этого вида тунца такой вес не редкость.

Маркус Ростад поймал на удочку гигантского атлантического голубого тунца. / © Jam Press

После успешного улова Маркус неожиданно пошутил, что теперь хотел бы «поймать не только рыбу, но и любовь».

«Некоторые советовали мне указать семейное положение, и я подумал — а почему бы и нет? Было бы здорово встретить милого и доброго человека, который так же любит рыбалку, как и я», — признался он.

Он признался, что хотел бы встретить хорошего человека, который разделит его пристрастие к рыбалке, поскольку иногда чувствует себя одиноким.

