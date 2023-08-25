Мужчина умер на 7 минут, прежде чем его вернули к жизни: что он видел и чувствовал (фото)

Британский актер театра, который умер, прежде чем его спасли медики, рассказал о своем коротком визите в потустороннюю жизнь.

Об этом пишет nypost.com.

У 60-летнего Шива Гревала случилась остановка сердца 9 февраля в 2013 году после обеда с супругой Элисон у их дома на юго-востоке Лондона.

Элисон быстро вызвала скорую помощь, но было поздно — сердце актера уже остановилось.

Шив Гревал с женой / Фото: PA Real Life

"Я каким-то образом знал, что я мертв. Я чувствовал, что вещи полностью отделены от моего тела. Я будто был в пустоте, но мог испытывать эмоции. У меня не было тела как такового. Считаю, это было немного похоже на плавание по воде: чувствуешь себя невесомым и оторванным от физического мира. В какой-то момент я путешествовал по Луне и мог видеть метеориты и весь космос", — вспомнил мужчина.

Гревал добавил, что чувствовал, что "ему предлагался целый набор возможностей, разных жизней и реинкарнаций".

"Я их не хотел", – заявил он. "Я очень ясно дал понять, что хочу вернуться в свое тело, в свое время, к своей жене и продолжать жить".

Шив Гревал / Фото: PA Real Life

Позже на место происшествия прибыли машина скорой помощи и медики смогли повторно запустить сердце Гревала.

Впоследствии его срочно госпитализировали в операционную для установки стента в главную артерию, которая была полностью закупорена.

Врачи решили ввести его в искусственную кому на месяц из-за церебральной гипоксии — кислородной голодовки в мозге, которая привела к эпилепсии.

Шил в больнице / Фото: PA Real Life

Хотя Шив еще не полностью выздоровел, он сказал, что столкнувшись со смертью, его восприятие жизни изменилось.

Он нашел искусство терапевтическим способом изучения этого опыта и теперь проводит выставку работ, документирующих его уникальную смерть.

"Я вспомнил все, что произошло, когда мое сердце остановилось, и попытался воплотить это в искусство", — объяснил он о своей выставке под названием "Перезагрузка", которая проходит в отеле Karma Sanctum Soho в Лондоне до 24 сентября.

Шив Гревал / Фото: PA Real Life

Называя себя "научно мыслящим" и "естественным циником", Гревал сказал, что полученный опыт укрепил его веру в потустороннюю жизнь.

"Из-за этого я меньше боюсь смерти, но в то же время я боюсь еще больше, потому что понял, насколько драгоценно все, что у меня есть в жизни. Я благодарен просто за то, что я здесь. Мое стремление жизни усилилось. Я всегда думал, что доброта необходима для того, чтобы люди развивались и становились лучше, но после этого опыта я теперь чувствую это глубоко в себе как фундаментальную истину", — добавил он.

Напомним, 111-летняя прабабушка раскрыла секрет своего долголетия. Она до сих пор занимается в тренажерном зале.

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