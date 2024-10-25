Чем и как в советское время женщины окрашивали волосы: как становились блондинками

Когда в Советском Союзе начали красить волосы, как становились блондинками и брюнетками.

Во времена Советского Союза, особенно его позднего периода, был знаменитый дефицит — много необходимых товаров было достаточно сложно приобрести или вообще не возможно. Хотя и стоили они относительно дешево, в торговой сети они часто отсутствовали, чем были. Да и ассортимент их был не значителен.

Но женщины всегда остаются женщинами и стараются следить за своим внешним видом и выглядеть хорошо.

Чем советские женщины компенсировали нехватку хорошей косметики для волос и средств по уходу и красили волосы.

В 50-х годах прошлого века Советский Союз расширяет международные отношения со многими странами, не только дипломаты, но и артисты, спортсмены, деятели культуры выезжают за границу. В страну попадают иностранные журналы, иностранные товары. Образцами подражания становятся представители творческих профессий – киноактеры, артисты, в первую очередь. В больших городах появляются первые салоны красоты, которые, конечно, были доступны небольшому количеству граждан. Волосы начинают укладывать и завивать.

В 60-е годы возникает много парикмахерских, популярность приобретает окраска волос как в парикмахерской, так и в домашних условиях. Отсутствие профессиональных красок заставляло парикмахеров и самих женщин искать заменители красок для волос. Для темных волос использовались одни компоненты, для светлых – другие. Часто из-за неумело подобранных компонентов и ошибок в «технологии» окрашивания, волосы приходилось состригать и снова отращивать. Но тягу к красоте остановить было невозможно.

Что использовали блондинки для окрашивания

Чтобы стать блондинкой, волосы не окрашивали, а обесцвечивали. Самым распространенным средством, который использовали для этого, была перекись водорода и гидроперит. Нанося эти вещества на волосы, добивались их осветления, даже с эффектом мелирования.

Другим популярным способом обесцвечивания был произведен в домашних условиях раствор мыла и 32% перекиси в таблетках.

Для осветления волос широко применялись и разнообразные отвары трав. Заваривали сухие цветки ромашки, настаивали, раствор процеживали и полоскали волосы.

Чем красили волосы брюнетки

Доступными красками для темных волос были хна и басма. Их смешивать в разных пропорциях, получая разный цвет волос – от ярко рыжих до почти черных. Кашицу из смеси красок наносили на волосы и оставляли для желаемого результата.

Для темных волос также применяли кофе – крепкий кофе придавал волосам привлекательный коричневый оттенок, а также крепкий настой чая. Варили шкурки грецкого ореха и этим отваром тонировали волосы.

Самым радикальным был способ окрашивания темных волос чернилами. Хотя волосы после такой окраски становились синевато черными, но такой покрас был очень неустойчивым.

Чтобы получить бронзовый оттенок волос делали отвар из луковой шелухи, а настоянный и процеженный отвар измельченной ивовой коры (ветлы) придавал светлым волосам золотистого тона. Отвар веточек и цветов липы придавал светлым волосам нежно коричневый оттенок.

Умельцы изготовляли самодельную краску из окрасочного меха, коры крушины и мыла. Раствор наносили на волосы разными способами, обязательно смывая их водой.

Первая отечественная краска для волос "Гамма" состояла из двух компонентов. В одном флаконе находился медный раствор купороса или ляпис – водоаммиачный раствор нитрата серебра, во втором – раствор пирогаловой кислоты, выполнявшей роль проявителя.

Содержимое первого флакона распределяли по чистым сухим волосам, выдерживали 15 минут, а затем смывали проявителем и оставляли на волосах еще на 1-2 часа. Изменяя концентрацию растворов и порядок их нанесения, можно было получить разные цвета: черный, коричневый или рыжий.

Примечательно, что краски на основе нитрата серебра под воздействием солнечных лучей придавали волосам металлический блеск. Сейчас этот эффект женщины назвали бы интересным, а во времена СССР дамы считали недостатком.

Краска для волос "Гамма"

Волосы, окрашенные краской "Гамма" быстро портились, становились пористыми, сухими и ломкими. К тому же состав окрашивал кожу и вещи, а если его плохо смыть, то и постельное белье.

Альтернативой "Гамме" в СССР стала краска "Оксигидроль", которая состояла из трех компонентов и красила волосы более осторожно. В первом флаконе краски сдержался загуститель декстрин, во втором — красящий порошок оксигидрохинон, а в третьем — проявитель углекислый аммоний. По своему эффекту она не уступала "Гамме", но не так портила волосы, за что и полюбилась советским женщинам.

краска для волос Оксигидроль

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