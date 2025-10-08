Чем кормили солдат в советской армии: топ блюд, которые до сих пор снятся бывшим воинам

Чем кормили солдат в армии

Питание в советской армии редко являлось предметом гастрономических увлечений. Его главная цель была накормить солдат для тяжелого физического труда и службы, а не обрадовать изысканным вкусом. Армейская кухня строилась на принципе «дешево и сытно», что породило ряд блюд, ставших настоящими символами казарменного быта 1970–1980-х годов.

Воспоминания о солдатских обедах, которые до сих пор звучат среди бывших военнослужащих, часто колеблются между улыбкой и содроганием. Скорее всего, эти бесхитростные блюда были предназначены воспитать у бойцов терпение и выносливость.

Официальный рацион советских солдат

Рацион советского солдата действительно был четко регламентирован. Он отвечал «высоким» требованиям калорийности (около 3600 ккал в сутки в мирное время) и базировался на «Норме №1» (основное суточное обеспечение).

Хотя в обиходе эти блюда были известны еще с 1970-х, детали их состава закреплялись вплоть до последней редакции, в частности, приказом МО СССР в 1990 году. Эта норма предусматривала горячее трехразовое питание и включала:

Хлеб — ржано-пшеничный (350 г) и пшеничный (400 г).

Крупы. Разные (гречка, рис, пшено, перловка) — 120 г.

Мясо — 150 г (допускалась замена на 112 г мясных консервов).

Рыба — 100 г (или 60 г рыбных консервов).

Жиры — сливочное масло (30 г), животный жир/маргарин, масло.

Овощи — картофель (600 г), капуста (130 г), морковь, свекла, лук.

Другое — сахар (70 г), чай, специи, а также витамины («Гексавит»).

Чем кормить солдат: символы казарменной кухни

Качество приготовления армейских блюд оставляло желать лучшего, многие из которых превратились в легенды армейского быта.

«Сечка» — это была основная каша, часто из измельченной крупы. Из-за спешки и несоблюдения технологии она могла быть либо слишком редкой, как кисель, либо, наоборот, настолько густой и клейкой, что, по воспоминаниям солдат, «ложка стояла вертикально». Эта «фирменная» каша давала много энергии, но редко была вкусной.

«Баланда» — так назывался жидкий и серый суп, который часто готовился из случайных остатков овощей: капустных листьев, корешков и макарон. Мясо случалось редко, а бульон оставался невкусным и водянистым. Баланда символизировала минималистичный, утилитарный подход к первым блюдам.

Картошка-«синюха» — этот термин закрепился за блюдом из сушеного картофеля. После приготовления она приобретала неприятный сероватый оттенок, превращаясь в клейкую массу без яркого вкуса. Хотя этот картофель был питательным и дешевым, он не был самчным и вызывал тяжесть.

«Мясо белого медведя» — так шутливо называли куски мяса, попадавшие в солдатские тарелки. Часто это было вареное сало с кожей и щетиной (если речь шла о свинине). Хотя это было калорийно и сытно, это жирное, специфическое блюдо вызвало много споров по поводу ее вкусовых качеств.

Перловка — еще один неизменный символ армейской кухни. Она требует длительного вымачивания и медленной варки, но в условиях армейской столовой этого времени не было. В результате перловка превращалась либо в жесткие «камни», либо в липкую, неаппетитную массу. Говорят, что многие солдаты после службы годами не могли смотреть на жемчужную крупу.

Бигус (тушеная капуста) — традиционное и простое блюдо, которое иногда было удачным, но чаще подавалось с резким, неприятным запахом, и солдаты ели его только от тупика.

Полевое питание: «сухой паек» (норма №9)

Когда солдат не мог питаться в стационарной столовой (на учениях, в походе), он получал « сухой паек» (имевший отдельную «Норму №9»). Набор продуктов был максимально прост и рассчитан на длительное хранение: галеты/сухари, мясные консервы (тушенка), мясорастительные консервы (каши с мясом), сахар и чай. Эти пайки обеспечивали необходимые калории, но не были свежими.

Свежих овощей, зелени и изысканных специй в солдатских столовых почти не было. Солдатский рацион, по воспоминаниям ветеранов, являлся частью их «школы жизни». Посылки из дома, редкие «гастрономические праздники» и умение подшутить над миской баллады стали неотъемлемым элементом солдатского опыта.