Чем подкормить тюльпаны весной для более длительного, яркого цветения

Чем подкормить тюльпаны весной

Для того, чтобы тюльпаны весной радовали длинным и насыщенным цветением, им необходима правильная поддержка на этапе активного роста. Специалисты поделились проверенным рецептом подкормки, которая поможет растениям нарастить крепкую зеленую массу и сформировать большие яркие бутоны.

Важно — это временный полив и влажность почвы

Первым и самым важным шагом в весеннем уходе является обычный полив. Если март оказался сухим, земля быстро пересыхает, что критически тормозит развитие растений.

Обильное увлажнение почвы позволяет тюльпанам нарастить мощные, сочные листья. Это имеет прямое влияние на будущий цветок, только большая и крепкая листовая пластина способна обеспечить растение энергией для формирования большого бутона.

Чем подкормить тюльпаны для ярких листьев и обильного цветения

Как утверждают эксперты, главная особенность подкормки тбльпанов заключается в смешивании двух компонентов, которые обычно не рекомендуют совмещать с другими удобрениями, но между собой они работают идеально. Это магниевая и кальциевая селитры.

Состав и преимущества смеси:

Магниевая селитра (нитрат магния) содержит 11% азота и 9% магния. Магний является центральным элементом молекулы хлорофилла, поэтому он оказывает непосредственное влияние на усвоение солнечной энергии. Благодаря им листья становятся насыщенно-зелеными, а сами цветы получают особую глубину и яркость цвета.

Кальциевая селитра (нитрат кальция) содержит 15% азота и 25% кальция. Кальций отвечает за крепкость клеточных стен. Это важно для того, чтобы цветоносы были упругими, держали форму и не клонились к земле под тяжестью крупных бутонов или во время дождя.

Итого эти компоненты дают около 26% азота. Для сравнения, в аммиачной селитре его содержание достигает 35-36%. Меньшая концентрация азота в предлагаемом растворе делает подкормку мягкой и безопасной — вы практически не рискуете «обжечь» нежные корешки тюльпанов.

Как приготовить смесь для подкормки

Важно помнить о совместимости препаратов. Кальциевую селитру категорически запрещено смешивать с удобрениями, содержащими фосфор или калий, поскольку они выпадают в осадок и становятся недоступными для растений. Однако смешивание нитрата кальция с нитратом магния абсолютно допустимо и агрономически оправдано.

Инструкция по приготовлению раствора:

Возьмите столовую ложку (без горки) кальциевой селитры и растворите ее в небольшом количестве воды. Поскольку оба препарата полностью водорастворимы, это займет считанные минуты.

Аналогично подготовьте одну столовую ложку магниевой селитры.

Смешайте оба концентрата в ведре и доведите объем чистой водой до 10 литров. Этого объема (10 л) достаточно для полива примерно 2 квадратных метров цветника.

Когда лучше подкармливать тюльпаны

Лучшее время для процедуры — период активного выхода листьев из-под земли, когда растения еще не начали массово раскрывать бутоны. Если ваш огород имеет очень высокие показатели плодородия, потребность в дополнительном питании может быть меньше, однако оно ни в коем случае не повредит. На более бедных почвах такой комплексный подход станет решающим фактором, который превратит обычную клумбу в настоящий праздник весенних красок.