Чем протирать экран телефона или планшета, чтобы он не повредился и не было разводов

Чтобы смартфон, планшет или ноутбук дольше сохраняли презентабельный вид, нужно знать, чем протирать экран. Загрязнения не только снижают яркость, но и становятся средой для размножения бактерий. Читайте в материале ТСН.ua, чем протирать телефон или другой гаджет.

Может ли очистка повредить сенсорное покрытие экрана

Если соблюдать определенные правила, тогда, конечно же, нет. Здесь важны следующие моменты:

лучше запереть экран, чтобы не было случайного нажатия — пятна и другие загрязнения будут видны именно на темной поверхности;

не забудьте избавиться от пыли перед тем, как вытирать экран телефона любым средством – они могут стать причиной появления микроцарапины;

используя для чистки жидкие средства, их нужно распылять (наносить) на салфетку, а не на экран гаджета.

Однако следует также помнить, что слишком часто чистить устройства не нужно. Особенно если их экраны защищены пленкой или защитным стеклом.

Чем лучше протирать экран телефона, планшета, ноутбука

Этот вопрос один из ключевых. Очень важно подобрать правильное очищающее средство, а также тип ткани, которая поможет справиться со следами на экране. Лучше всего с разными загрязнениями справляются:

полироль для стекла;

салфетки для очистки жидкокристаллических мониторов со специальными средствами;

дистиллированная вода.

Ткань можно выбрать любую, но лучше избегать слишком "ворсистых" типов, потому что они могут оставлять после себя разводы. В магазинах также продаются специальные салфетки, чтобы протирать именно экраны разных гаджетов. Обычно их изготовляют из микрофибры или хлопка.

Как правильно протирать экран смартфона

Немного жидкости распылите на салфетку или другую ткань. Очень важно следить, чтобы спрей не попал в отверстия телефона, в частности микрофон, динамик, камеру. Потому какие-либо средства нельзя наносить конкретно на экран.

Затем плавными движениями начните протирать дисплей телефона, планшета или ноутбука. Лучше всего двигаться в одном направлении (сверху вниз). Так вы точно избежите разводов. Для очистки труднодоступных мест можно использовать ватную палочку.

Можно ли протирать телефон спиртом

Стеклянные экраны можно без проблем чистить любым средством на основе спирта, включая этиловый спирт. Более того, да вы еще и обеспечите дезинфекцию экрана. Можно просто нанести небольшое количество спирта на ватный диск и слегка протереть.

Если у вас нет под рукой этилового спирта, подойдет раствор белого уксуса. Для его приготовления возьмите дистиллированную воду и белый уксус в соотношении 1:1.

Однако, если вы не уверены, из какого материала сделан экран вашего смартфона, лучше не торопиться. Сначала найдите информацию на сайте производителя, чтобы не повредить девайс.

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