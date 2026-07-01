Чем удобрить почву, чтобы получить качественный урожай: 8 способов

Почва для рассады

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Даже если земля на участке кажется качественной, со временем ей требовалось дополнительное питание. Эксперты по садоводству назвали восемь эффективных добавок, которые улучшают структуру почвы, обогащают ее питательными веществами и помогают улучшить урожай.

Об этом пишет martha stewart.

1. Мульча

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Органическая мульча из коры, щепы, сосновой хвои или соломы не только сдерживает рост сорняков и дольше сохраняет влагу, но и постепенно перегнивает, насыщая почву органикой. Оптимальный слой — 5–7 см, который при необходимости следует обновлять.

2. Перепревший навоз

Хорошо перепревший навоз улучшает структуру почвы, активизирует полезные микроорганизмы и помогает земле лучше удерживать воду. Его рекомендуют вносить осенью или за несколько недель до весенней посадки. Использовать свежий навоз не стоит — он может повредить растения.

3. Компост

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Компост остается одним из самых лучших натуральных удобрений. Он делает почву более рыхлой, улучшает содержание влаги и обеспечивает растения питательными веществами. Весной или осенью достаточно распределить слой 2-5 см и слегка смешать с верхним слоем земли.

4. Листовый перегной

Опавшие листья не обязательно выбрасывать. После перегнивания оно превращается в листовой перегной, который улучшает структуру почвы и помогает дольше удерживать влагу. Его можно использовать в качестве подкормки для грядок или мульчи.

5. Биогумус (вермикомпост)

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Продукт жизнедеятельности дождевых червей богат полезными микроорганизмами и питательными веществами. Биогумус особенно полезен для рассады, контейнерных растений и молодых саженцев. Его добавляют в небольшом количестве непосредственно в грунт.

6. Биоуголь

Биоуголь имеет ячеистую структуру, благодаря которой накапливает воду и питательные вещества у корней. Лучше всего оно работает на песчаных грунтах и высоких грядках. Перед использованием биоуголь желательно смешать с компостом, чтобы насытить его питательными веществами.

7. Известь

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Если почва слишком кислая, поможет садовая известь. Оно повышает уровень pH, благодаря чему растения лучше усваивают питательные элементы. Перед внесением желательно провести анализ почвы.

8. Сера

Когда нужно сделать почву более кислой — например, для голубики, азалий или рододендронов — используют серу. Она постепенно снижает pH и создает оптимальные условия для растений, любящих кислую среду.

Перед использованием любых добавок специалисты советуют определить состав и кислотность почвы. Это поможет подобрать именно те средства, которые принесут наибольшую пользу и обеспечат здоровое развитие растений.

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Как мы писали, перец следует высаживать в хорошо прогретую почву после завершения весенних заморозков, оставляя между растениями 30-50 см и мульчируя почву для сохранения влаги. Лучшими соседями для перца являются базилик, салат, бархатцы, петрушка, чеснок и морковь, ведь они помогают защищать растения или улучшают условия их роста. Не стоит сажать перец рядом с укропом, кориандром, картофелем, томатами, баклажанами и капустой из-за конкуренции за питательные вещества или общие болезни и вредителей. Для обильного урожая рекомендуют подкармливать перец раствором сыворотки, настоем крапивы в начале сезона и дрожжевым раствором примерно раз в месяц.

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