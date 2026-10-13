Чем живет Даша Астафьева сегодня: волонтерство, UnderBooks и путь от Playboy к радиодиктанту

Чем живет Даша Астафьева сегодня

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Организаторы Радиодиктанта национального единства назвали имена чтецов и автора текста проекта этого года. Почетную миссию прочесть диктант для миллионов украинцев получила певица, модель и волонтер Даша Астафьева.

Как сейчас живет женщина и чем она занимается, а также какова была ее карьера? Расскажем поподробнее.

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Как живет и чем занимается Даша Астафьева, которая станет голосом радиодиктанта

Сегодня Даша Астафьева занимается развитием собственного приложения с электронными книгами UnderBooks, где собраны аудиоверсии произведений украинской литературы. Она часто показывает в социальных сетях, как озвучивает известные произведения сама.

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Астафьева не скрывает эмоций от новой роли и делится, что для нее прочесть радиодиктант национального единства было большой мечтой.

«Спасибо, что поверили. Украинцы должны мечтать, объединяться, вместе держать строй и побеждать. Радиодиктант национального единства — это уникальная традиция, которую должен уважать каждый сознательный украинец. Пишем вместе!» — сказала Даша.

Общенациональный диктант приурочен ко Дню украинской письменности и языка, который отмечают 27 октября.

Как начался путь Даши Астафьевой

Даша родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе — ныне это Покров Днепропетровской области. Ее отец работал на железной дороге, а мать — на тепличном комбинате, но после успеха дочери они начали работать продавцами в ювелирном салоне.

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В школе Даша училась средне — имела несколько троек по точным наукам, а учителя часто ругали ее за поведение. Затем она поступила на режиссерский факультет Днепропетровского театрального колледжа. По ее словам, это был полностью самостоятельный выбор по совету мамы не ломать себя ради выгоды.

Путь Даши Астафьевой в шоу-бизнесе начался с профессии режиссера. Настоящий прорыв в карьере произошел во время поездки в США, где она познакомилась с основателем издания Playboy Хью Хефнером.

Украинская модель завоевала титул «девушки года» культового глянца и вошла в круг фавориток его создателя. Их группа стала очень популярной благодаря откровенному контенту. Также Даша участвовала в украинской Фабрике звезд (2007). Хотя призового места она не заняла, это принесло ей узнаваемость. Благодаря шоу она вошла в состав группы NikitA под продюсированием Юрия Никитина.

Триумф в Playboy и работа с Хью Хефнером

Мечтать о карьере модели Playboy Даша начала в 16 лет, когда на конкурсе красоты познакомилась с датской моделью, которая посоветовала ей попробовать себя перед камерой. В апреле 2006 года она стала «playmate месяца» украинского издания Playboy, а уже в следующем году выиграла титул «девушки года» по результатам SMS-голосования читателей. Ее снимки перепечатали 15 изданий журнала по всему миру.

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В июне 2008 года она получила приглашение в США на съемки для юбилейной обложки в честь 55-летия Playboy. Оказавшись в особняке 82-летнего основателя журнала Хью Гефнера, украинка сразу привлекла его внимание. Сам Гефнер признавался, что видит в ней свое отражение, а некоторые сравнивали его с легендарной моделью 1950-х Бетти Пейдж.

Подписав контракт с журналом, она обязалась определенное время не сниматься обнаженной для других изданий, хотя позже нарушила это правило ради обложки журнала XXL, за что лично встретилась с Хефнером, который в конце концов решил не налагать на нее штраф.

© Getty Images

Даша после начала полномасштабной войны

С первых дней полномасштабного российского вторжения певица остановила сценическую деятельность и полностью перешла в волонтерское движение. Она долгое время собственноручно готовила еду для украинских военных.

Параллельно артистка запустила кулинарный проект «Такі страви» на своем YouTube-канале, где готовит вместе с приглашенными звездами, и основала книжное приложение UnderBooks для популяризации аудиокниг на украинском языке, которые сама и начитывает.

Что известно о личной жизни

Тему личной жизни Даша Астафьева обычно держит в секрете. Наиболее резонансным публичным романом певицы были отношения с предпринимателем Артемом Кимом, с которым она обручилась в 2017 году, но в 2021 году пара разошлась.

Сейчас у Даши отношения с основателем платформы UnderBooks.

Кто будет читать радиодиктант национального единства

Напомним, автором текста для Радиодиктанта национального единства 2026 стал писатель, ветеран войны и автор книг о военном опыте Артур Дронь. Чтецами впервые выступит дуэт: учитель украинского языка и финалист Global Teacher Prize 2023 Артур Пройдаков и певица, волонтер и основатель приложения UnderBooks Даша Астафьева.

По словам организаторов, такой дуэтный формат является новаторским экспериментом, призванным объединить запросы слушателей на педагога-чтеца и яркую медийную личность. Сам Артур Дронь отметил, что стремится показать силу объединяющего языка. А чтецы подчеркнули, что радиодиктант является важной торжественной традицией, сплачивающей украинцев по всему миру.

Кроме языковой и культурной цели, у проекта будет благотворительная составляющая: во время проведения диктанта будет идти сбор средств на проект «Дронопад» от фонда «Повернись живим».

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