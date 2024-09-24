Чемпионат мира по гримасам: фото победителя-рекордсмена "с резиновым лицом"

Мужчина "с резиновым лицом выиграл" Чемпионат мира по гернингу в рекордный 19-й раз.

Об этом сообщает Mirror.

52-летний Томми Маттинсон опередил других конкурентов и завоевал корону в мужской категории, а 37-летняя Клер Листер в восьмой раз подряд победила в женской категории. Дочь Клер – Кендалл – была названа чемпионкой в юниорской категории соревнований, которые ежегодно проходят в Эгремонте, графство Камбрия, Великобритания.

Томми Маттинсон и Клэр Листер / Фото: Lee McLean/SWNS

Судьи выбирают победителя, который демонстрирует самую яркую трансформацию между своим обычным лицом и перекосившимся лицом. Томми, чей отец был чемпионом по гримасничанию, сказал: "Это удивительно, я очень рад, что снова победил. Я не ожидал, я никогда не ожидаю, но сегодня была очень сильная конкуренция. Когда я тяну лицо, я иду в свою зону и не слышу толпы и ничего не чувствую. Я хочу возвращаться. Я думаю, если ты чемпион, ты должен вернуться и защитить звание. Пока я жив и здоров, я вернусь и поддержу его. Люди думают: "О разве ты недостаточно выиграл?", но я люблю побеждать, мне это нравится. Я много снимаюсь на телевидении, встречаюсь со многими звездами, снимался в субботних вечерних и детских телепередачах, и мне нравится все это. Мама говорила, что в детстве я всегда кривлялся".

Томми Маттинсон / Фото: Lee McLean/SWNS

Десятки претендентов приняли участие в мероприятии, которое является частью Эгремонтской крабовой ярмарки, где также проходят гонки на тачках и соревнования по дудению в рога. Участники пытаются натянуть на себя как можно более гротескное выражение лица, надев большой конский ошейник.

Затем их усилия по искажению лица оценивает жюри из пяти судей, которые ищут "самую большую трансформацию в лице". Считается, что ярмарка берет свое начало еще с 1267, когда крабовые яблоки были подарены жителям хозяином имения.

Томми Маттинсон / Фото: Lee McLean/SWNS

Героиня родного города Клер Листер, уже восьмой год подряд побеждающая в женском конкурсе, рассказала: "Я начала заниматься гернингом, когда была еще юниоркой, и занимала второе и третье места. Когда ты становишься старше, ты становишься подростком, и это становится немного стыдно. Но я приняла участие в 2013 году, когда мне было 26 лет, и тогда я впервые выиграла. Я пропустила 2014 год, потому что родила ребенка, но с тех пор я выигрывала последовательно. В Lockdown мы приняли участие в конкурсе в Японии через Zoom, и нас показывали по телевидению, это очень хорошо".

Клэр Листер / Фото: Lee McLean/SWNS

Говоря о конкурсе, председатель Каллум Скотт сказал: "Люди приезжают со всей страны, чтобы принять в нем участие. Я думаю, что он привлекает так много людей, потому что он настолько уникален – и из-за традиции. Мы являемся одной из самых старых ярмарок в мире, и считается, что ярмарка началась в 1267 году. Это просто знаковая часть города".

Напомним, победительница чемпионата Европы по сексу защитит свой титул перед живой аудиторией. Она мотивирована снова получить в борьбе главный приз.

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