Чемпионат по очарованию червей: где он состоялся и что делали участники (фото)

Победители установили новый рекорд.
В городе Фалмут, Великобритания, состоялся фестиваль очарования дождевых червей.
В этом году, 21 мая, участникам удалось очаровать из грязи 260 червей. Об этом сообщает cornwalllive.com.
Правила чемпионата достаточно просты – участникам дается клочок земли, где они должны выманить как можно больше животных.
Они использовали музыкальные инструменты, садовые инструменты, танцы и многое другое.
Нынешние усилия превзошли прошлогодний чемпионат, когда участникам удалось выманить всего одного червя из земли.
Странное соревнование было организовано художницей Джорджией Гендалл в 2021 году. Тогда мероприятие состоялось в городе Пенрин.
Команде-победителю удалось очаровать без ущерба в общей сложности 20 червей за 30 минут, установив новый рекорд.
Также отмечается, что самый длинный червь был длиной 22 см.
Впрочем, победителям придется пройти долгий путь, чтобы побить мировой рекорд, установленный 20-летней Софи Смит из Уилластона, графство Чешир. Она очаровала 567 червей во время фестиваля, который состоялся еще в 2009 году.
Напомним, парикмахер шокировал перевоплощением 78-летней женщины с облысением. Она стеснялась выходить из дома последние 20 лет.
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