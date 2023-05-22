Чемпионат по очарованию червей: где он состоялся и что делали участники (фото)

В городе Фалмут, Великобритания, состоялся фестиваль очарования дождевых червей.

В этом году, 21 мая, участникам удалось очаровать из грязи 260 червей. Об этом сообщает cornwalllive.com.

Правила чемпионата достаточно просты – участникам дается клочок земли, где они должны выманить как можно больше животных.

Чемпионат по очарованию червей / Фото: cornwalllive.com

Они использовали музыкальные инструменты, садовые инструменты, танцы и многое другое.

Чемпионат по очарованию червей / Фото: cornwalllive.com

Нынешние усилия превзошли прошлогодний чемпионат, когда участникам удалось выманить всего одного червя из земли.

Странное соревнование было организовано художницей Джорджией Гендалл в 2021 году. Тогда мероприятие состоялось в городе Пенрин.

Чемпионат по очарованию червей / Фото: cornwalllive.com

Команде-победителю удалось очаровать без ущерба в общей сложности 20 червей за 30 минут, установив новый рекорд.

Чемпионат по очарованию червей / Фото: cornwalllive.com

Также отмечается, что самый длинный червь был длиной 22 см.

Чемпионат по очарованию червей / Фото: cornwalllive.com

Впрочем, победителям придется пройти долгий путь, чтобы побить мировой рекорд, установленный 20-летней Софи Смит из Уилластона, графство Чешир. Она очаровала 567 червей во время фестиваля, который состоялся еще в 2009 году.

Напомним, парикмахер шокировал перевоплощением 78-летней женщины с облысением. Она стеснялась выходить из дома последние 20 лет.

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