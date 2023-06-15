Через 20 лет поисков нашли сверхсекретную подлодку, затонувшую во время Второй мировой (фото)

У берегов Греции был найден британский подводный корабль времен Второй мировой.

Обломки британской подлодки времен Второй мировой войны нашли у берегов Греции, где она затонула в 1942 году.

Ветеран греческого дайвера Костас Токтаридес объявил в Facebook на прошлой неделе, что его команда обнаружила затонувший корабль HMS Triumph ("Триумф") в Эгейском море. Подробнее о сверхсекретной специальной подлодке пишет Live Science.

История подводной лодки

HMS Triumph был спущен на воду в 1938 году. Во время Второй мировой войны он выполнил более 20 миссий, включая атаки на надводные и подводные корабли в Средиземном море, помощь подполью в Греции и многие другие операции.

Среди других миссий, в 1941 году подлодка доставила капитана Билла Хадсона, офицера Британского отдела специальных операций (SOE), тайно в сербский порт Петровац на Адриатическом побережье, контролируемый странами Оси, чтобы помочь югославским партизанам.

Однако в январе 1942-го подлодка утонула.

Согласно военно-морским данным, в декабре 1941 года "Триумф" тайно отплыл в залив Деспотикос у острова Антипарос на Кикладах (архипелаг в Эгейском море).

30 декабря с подлодки направили зашифрованное сообщение, в котором сообщалось, что "Триумф" успешно высадил команду британской военной разведки, а затем было запланировано спасти более 30 британских пленных, бежавших из соседнего Антипароса.

Однако "Триумф" в указанном месте не появился, в результате чего все беглецы были схвачены. С тех пор подлодку никто не видел. 23 января 1942 года лодка была объявлена пропавшей без вести вместе с 64 членами экипажа на борту.

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Команда греческих подводных археологов пыталась найти HMS Triumph более 20 лет. За это время им удалось обнаружить четыре других подводных лодок времен Второй мировой войны, но только не Triumph.

Только теперь дайверы сообщили, что "Триумф" был обнаружен в 10 километрах от мыса Сунион на глубине около двухсот метров. Археологи выяснили причину его крушения.

Фото Kostas Thoctarides/Facebook

Как сообщают археологи, HMS Triumph имеет сильное повреждение в носовой части, полученное в результате взрыва. Оно и повлекло ее гибель. Взрыв мог быть вызван миной, вражеской торпедой или даже детонацией боеприпасов на борту подлодки. Все люки "Триумфа" задраны, а перископ убран.

Фото Kostas Thoctarides/Facebook

Фото Kostas Thoctarides/Facebook

Похоже, что экипаж погиб во время затопления. Скорее всего, их останки все еще находятся на борту лодки. В настоящее время археологи работают с военными специалистами, чтобы выяснить более точные причины произошедшего.