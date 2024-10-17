Через 239 лет найдены письма о привидении матери, посетившего сына в ночь смерти – фото

Рукопись 239-летней давности, в которой подробно описан "призрачный визит", приведший к обмороку мужчины, была найдена в коробке со старыми документами.

Об этом сообщает Daily Star.

В официальных документах рассказывается о том, как аристократа Фрэнсиса Элда посетил дух его умершей матери Кэтрин. Согласно бумагам, Элд находился в спальне своей маленькой дочери ранним утром 29 марта в 1785 году, когда появилось привидение. Он почувствовал "дуновение воздуха" на своем лице и увидел "какое-то облако или пар", которое превратилось в подобие и голос его матери. Призрак, как сообщается, сказал: "Ребенок мой, не грусти, я умерла, но счастлива".

Считается, что этот жуткий случай произошел в Сейфорд-Холе, близ Стаффорда, Великобритания. Рукописный отчет о посещении был найден в коробке с юридическими документами и бумагами.

Письма 239-летней давности

Джим Спенсер, директор аукциона редких книг в Личфилде, Стафс, наткнулся на бумаги во время проведения оценки. Он сказал: "Было достаточно жутко обнаружить эти бумаги накануне Хэллоуина. Я нашел их в коробке, полной старых договоров, касающихся семьи Уитби из Шагборо и Хейвуда. Я постоянно вижу подобные вещи, но слово "посещение" просто привлекло мое внимание. Как только я понял, что речь идет о привидении, я действительно не мог читать достаточно быстро, мои глаза опережали мой мозг. Мистер Фрэнсис не знал, что его мать, проживавшая в Пит Плейсе в Суррее, умерла во время его посещения. На следующее утро, опасаясь плохих новостей, он приказал своему слуге сопровождать его на почту в Стаффорд, где он забрал письмо, написанное экономкой его отца в Пит Плейс. В нем говорилось о том, что его мама чувствует себя "достаточно хорошо и удивительно сытно поела зайца, которого сын прислал ей из Сэйфорда. Тревога мистера Элда была ненадолго подавлена, пока он не понял, что письмо было написано в субботу 26 марта - за два дня до появления привидения. Во время поездки домой в карете мистер Элд неоднократно говорил своему слуге, что он "уверен", что скоро "услышит плохие новости о своей матери".

Джим Спенсер

В следующую пятницу, 1 апреля, Элд вернулся в Стаффорд и получил письмо, в котором сообщалось, что его мать умерла в ночь на вторник или утром во вторник — 28/29 марта, совпадающее со временем визита. Это осознание заставило его "потерять сознание" от шока.

На похоронах Элд рассказал своему отцу о таинственном преследовании, которое превратило его "в желе".

Отец Фрэнсиса, Джон Элд из Доркинга, был известным благотворителем Стаффордского генерального лазарета, который расписывал известный светский художник Томас Гейнсборо.

Рукописный отчет сопровождается письмами между преподобным Томасом Уитби из Кресвелла и преподобным Таунсоном из Малпаса, Чешир, в которых обсуждается "это очень необычное событие".

Письма 239-летней давности

Ожидаемая стоимость документов составляет от 300 до 500 фунтов стерлингов, но они могут принести гораздо больше, когда уйдут с молотка на аукционе редких книг.

Джим Спенсер сказал: "Тот факт, что опыт мистера Элда был задокументирован и обсужден представителями духовенства, а также свидетельства слуги, подчеркивает, насколько сильно на него повлиял этот инцидент. Увидеть призрак собственной матери, который говорит ему, что она умерла, когда он думал, что она жива, было довольно страшно. Когда его худшие опасения подтвердились, и он понял, что ее посещение совпало с ее смертью, этого было достаточно, чтобы он потерял сознание от шока".

Письма 239-летней давности

Жуткие записи будут выставлены на аукционе редких книг на Уэйд-стрит, Личфилд, Стаффордшир, в ноябре в этом году.

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