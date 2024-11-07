Через рак мужчине отрезали часть пениса: как это повлияло на его половую жизнь

Мужчины врачи выделили примерно 10 см его полового члена.
В Британии мужчине пришлось удалить часть пениса из-за онкологического заболевания, которое начало прогрессировать.
В комментарии Daily Star он рассказал, как сделка повлияла на его половую жизнь и семейные отношения.
Человек, которому "отрубили" четыре дюйма (10,2 см) мужского достоинства, утверждал, что эти испытания лишь укрепили его любовную жизнь.
В октябре 2018 года Патрику Ховарду впервые диагностировали рак предстательной железы, и ему сделали операцию по удалению простаты. Когда в апреле 2020 года он заметил зуд и красноту на члене, ему сначала сказали, что это может быть молочница.
Но позже специалист подтвердил, что это была агрессивная форма рака полового члена, вызванная вирусом папилломы человека (ВПЧ), и сказал, что его диагноз неизлечим.
65-летний мужчина, который сейчас на пенсии и живет со своей 59-летней женой Лаурой в Ливерпуле, пошутил: "Конечно, они не собираются его отрезать?" Оказалось, что собираются.
Он перенес операцию – врачи удалили две трети его полового члена. Затем Патрик прошел лучевую терапию, а затем два вида химиотерапии, которую он назвал ужасной.
"Это ужасно, но есть целый ворох вещей, которые вы можете делать, и все равно остается много удовольствия и ощущений. Это испытание лишь укрепило наши отношения с Лаурой", – признается Патрик.
Он призывает мужчин следить за своим половым здоровьем и регулярно ходить на обследование.
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