Черная пятница: приметы на 13 февраля

Пятница 13 февраля

Реклама

Почему люди боятся пятницы, 13 числа: версии

Страх перед этим днем, перед пятницей, 13 числом каждого месяца настолько глубоко укоренился в культуре, что получил официальное научное название — параскевидекатриафобия. Это не просто суеверие, а наслоение исторических, религиозных и мифологических событий, которые на протяжении веков формировали образ «несчастной» даты. Почему так сложилось?

Во-первых, религиозный аспект. В христианской традиции пятница считается днем распятия Иисуса Христа. В то же время число 13 связывают с Тайным ужином, где за столом сидели тринадцать человек, а последним был Иуда Искариот.

Исторический — одной из самых известных исторических причин считают события пятницы 13 октября 1307 года. В это время по приказу французского короля Филиппа IV Красивого были арестованы, а впоследствии казнены тысячи рыцарей ордена тамплиеров. Легенда говорит, что магистр ордена перед смертью проклял этот день и короля.

Реклама

В скандинавских мифах существует история о пире двенадцати богов в Вальгалле, куда без приглашения пришел тринадцатый гость — бог подвоха Локи. Его появление привело к гибели любимого бога Бальдра, явившегося началом конца света.

Особенности и приметы пятницы 13 февраля

Когда этот день выпадает на февраль, он получает дополнительное значение, ведь это время «яростных» морозов и перелома зимы. В народном сознании февральская пятница 13 считается энергетически тяжелым днем, что требует особой осторожности.

Главные оговорки и приметы на 13 февраля:

Существует поверье, что в этот день не стоит долго смотреть в зеркало, особенно перед выходом из дома. Считается, что из-за «зимнего оцепенения» природы граница между мирами становится тоньше, и зеркало может «вытянуть» положительную энергию.

Реклама

Народные приметы советуют не брать и не давать деньги взаймы именно 13 февраля. Считается, что вместе с купюрами можно передать свою финансовую удачу или привлечь чужие долговые обязательства.

Чтобы защитить жилище от негатива, хозяйки раньше рассыпали щепотку соли у порога. Это символизировало барьер для зимних злых духов, которые, по преданию, особенно активны в такие магические пятницы.

Любые важные шаги — от смены прически до подписания контрактов — лучше отложить. В феврале природа еще спит, и дела, начатые в черную пятницу, могут просто не прорасти.

Несмотря на мистический шлейф, психологи рекомендуют воспринимать этот день как обычный. Февральская пятница 13 может стать идеальным временем для домашнего уюта и планирования весенних дел, ведь положительное мышление — лучший оберег от любых примет.