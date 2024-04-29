Черная собака стала полностью белой из-за болезни: фото до и после

Через два года черная собака полностью побелела из-за заболевания, при котором кожа и шерсть теряют свой природный пигмент.

Об этом пишет Oddity Central.

В конце 2021 года, в возрасте двух лет, Бастеру поставили диагноз витилиго. Это состояние вызвано аутоиммунным заболеванием, которое приводит к потере пигмента или цвета участков кожи, волос, морды и губ, а также слизистой оболочки полости рта и лица.

Владельцу Бастера, Мэтту Смиту, сказали, чтобы он следил за раздражением кожи, но кроме этого на здоровье собаки ничего не влияло. Сначала Мэтт заметил небольшие белые пятна вокруг глаз, носа и подбородка Бастера, но спустя девять месяцев после установления диагноза морда собаки была покрыта пятнами.

Собака Бастер с витилиго / Фото: reddit

Мэтт Смит впервые появился на Reddit несколько лет назад, чтобы показать, как изменилась морда Бастера через девять месяцев после того, как ему поставили диагноз витилиго. Тогда он получил большую поддержку от сообщества, но недавно опубликовал еще один пост, в котором объявил, что его любимец стал полностью белым, и опубликовал серию фотографий, документирующих этот переход.

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"Если бы вы не показали переход, я бы никогда не поверил", – прокомментировал один из пользователей.

"Ого! Это самая увлекательная вещь, которую я видел на Reddit за многие годы. Я был уверен, что это будет фейк, пока не прокрутил", — написал другой.

К счастью, Бастер наслаждается жизнью так же, как тогда, когда был полностью черным, и болезнь не повлияла на его здоровье никаким серьезным образом.

Напомним, кошку случайно отправили по почте в посылке. Животное провело 6 суток без воды и еды.

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