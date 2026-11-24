Что означают черные точки на лобовом стекле / © pexels.com

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Большинство водителей годами ездит с такими отметками и даже не задумывается, зачем они нужны. На самом деле за ними скрывается немало полезной информации: от данных о производителе стекла до его характеристик и соответствия стандартам безопасности.

Особенно интересны черные точки, образующие своеобразный узор вдоль краев стекла. Они имеют вполне конкретное предназначение и помогают сохранить надежность крепления лобового стекла.

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Что означают цифры и буквы на лобовом стекле автомобиля

Маркировку на автомобильном стекле обычно можно найти в одном из его нижних углов. Она выглядит как небольшой набор надписей, цифр и символов, но каждая из них содержит определенную информацию.

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К примеру, обозначение DOT с несколькими цифрами рядом указывает на производителя стекла, зарегистрированного в американской системе Министерства транспорта. По этому коду можно установить, какая компания изготовила стекло.

Еще одна часто встречающаяся надпись — AS1. Он означает, что стекло отвечает определенным требованиям к светопропусканию и может использоваться для лобового остекления автомобиля.

Если на стекле есть надпись Laminated, это означает, что оно многослойное. Его производят из двух слоев стекла, между которыми размещают специальную полимерную пленку. Благодаря такой конструкции при ударе обломки не разлетаются по салону, а остаются на пленке. Это уменьшает риск травмирования людей в автомобиле.

Можно встретить и обозначение вроде 43R-011566, а также букву E в цепи с цифрой. Они свидетельствуют о прохождении европейской сертификации в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 43, устанавливающими требования к автомобильному стеклу.

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Цифра у буквы E указывает страну, орган которой выдал сертификат. К примеру, E1 соответствует Германии.

На стекле также могут находиться другие комбинации букв и цифр. Часть из них относится к внутренней системе обозначений производителя, поэтому их значение зависит от конкретной компании.

Такие надписи могут быть полезны, если нужно проверить происхождение стекла, подобрать замену или выяснить, устанавливали ли на автомобиль новое лобовое стекло.

Зачем на лобовом стекле черные точки

Теперь о пометках, которые чаще всего привлекают внимание водителей. Если посмотреть на стекло поближе, можно увидеть черную полосу вдоль его края. Она постепенно переходит в ряд мелких точек.

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Это специальное керамическое покрытие, которое называют frit band. Его наносят на стекло еще на этапе производства. Основная задача такого слоя — защитить клей, с помощью которого лобовое стекло держится на кузове автомобиля.

Для крепления стекла используют специальный полиуретановый клей. Он обязан выдерживать воду, перепады температур и неизменное действие солнечного излучения. Черное керамическое покрытие прикрывает его от прямых солнечных лучей, в частности, ультрафиолета, который со временем может ухудшать свойства клеевого слоя.

Кроме того, черная полоса скрывает место соединения стекла с кузовом. Благодаря этому крепеж имеет более опрятный вид и не привлекает лишнего внимания.

Почему черные точки на стекле расположены неравномерно

Можно заметить, что у самого края лобового стекла черная полоса сплошная, а дальше постепенно переходит в маленькие точки. Такой переход сделан не случайно.

При изготовлении стекло нагревают, чтобы придать ему нужную форму. Черное керамическое покрытие нагревается быстрее прозрачной части. Из-за этого между разными участками стекла возникает температурная разница.

Ряд точек помогает сделать переход от темной поверхности к более прозрачной более плавной. Это позволяет уменьшить неравномерность нагрева и риск появления нежелательных оптических искажений.

Так что даже такой, на первый взгляд, декоративный элемент имеет вполне практическое предназначение.

Защищают ли черные точки от солнечных лучей

Некоторые считают, что черные точки на лобовом стекле нужны для защиты водителя от солнца. Определенная связь с солнечным излучением здесь действительно есть, но их главная функция другая.

Керамический слой защищает клеевое соединение от ультрафиолета. Именно он помогает сохранить прочность крепления стекла к кузову.

А вот уровень защиты салона от ультрафиолетового излучения находится в зависимости от черт самого стекла. Поэтому по количеству или расположению черных точек определить, насколько хорошо оно защищает от солнца, нельзя.

Где на лобовом стекле размещать устройство для оплаты дорог

В некоторых автомобилях лобовое стекло имеет специальное покрытие, отражающее часть солнечного излучения. Такое стекло называют атермальным. Оно помогает снизить нагрев салона, но может создавать помехи для радиосигналов.

Поэтому GPS-устройства, транспондеры и другое оборудование иногда работают с перебоями, если установить их в неподходящем месте.

Для таких случаев производители предусматривают специальные участки стекла, через которые радиосигналы проходят лучше. Их часто можно узнать по характерному узору из черных точек. Обычно такая зона расположена в верхней части лобового стекла.

Там, если это предусмотрено конструкцией автомобиля, рекомендуют устанавливать устройство для бесконтактной оплаты проезда платными дорогами.

Следовательно, черные точки на лобовом стекле имеют вполне практичное предназначение. Они помогают защитить клеевой крепеж, а их постепенное расположение связано с особенностями производства стекла. Цифры и буквы, в свою очередь, рассказывают о производителе, характеристиках и сертификации. Во время следующей поездки стоит присмотреться к этим отметкам внимательнее.

FAQ

Что означают черные точки на лобовом стекле автомобиля?

Это часть специального керамического покрытия, называемого frit band. Оно защищает клей, удерживающий лобовое стекло на кузове, от ультрафиолета и других внешних воздействий. Кроме того, точки помогают сделать переход между черной полосой и прозрачной частью стекла более плавным во время его производства.

Что означает цифры и буквы на лобовом стекле автомобиля?

Это заводская маркировка, по которой можно узнать производителя, тип стекла и информацию о его сертификации. Например, DOT обозначает регистрационный код производителя в американской системе, AS1 указывает на категорию стекла по требованиям к светопропусканию, а E1 в цепи означает, что одобрение типа выдано соответствующим органом Германии.

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