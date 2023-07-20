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"Черный инопланетянин", отрезавший уши, нос и пальцы, показал, как выглядел в 13 лет — фото

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
402
Время на прочтение
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"Черный инопланетянин", отрезавший уши, нос и пальцы, показал, как выглядел в 13 лет — фото

Энтони Лоффредо / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

Он показал себя в подростковом возрасте.

Француз Энтони Лоффредо, который хочет превратиться в пришельца и отрезал себе нос, уши и два пальца, показал, как выглядел до модификаций.

"Черный инопланетянин" опубликовал на своей странице в Instagram фотоколлаж, где сравнил себя нынешнего и подростка. Он продемонстрировал поклонникам себя 13-летнего.

На фотографии он стал широко улыбающимся с каштановыми волосами.

Энтони Лоффредо до и после модификаций / © instagram.com/the_black_alien_project
Энтони Лоффредо до и после модификаций / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

В сообщении Энтони написал: "13 лет/35 лет. Раб тела свободного духа. Свободная раса поэтов. Выбирать значит быть свободным. Все свободны, каждый имеет свои убеждения. История продолжается. Black Alien Project Evolution 57%".

Публикация привлекла много внимания, набрав тысячи лайков и комментариев.

Тем не менее, многие люди в Сети не могли сказать ничего хорошего о трансформации Энтони.

  • Его бедная мать
  • Дисморфия тела – адская проблема
  • Больно смотреть на эту трансформацию, я волнуюсь, где твоя боль на самом деле
Энтони Лоффредо / © instagram.com/the_black_alien_project
Энтони Лоффредо / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

Но нашлось несколько поклонников, которых его образ вдохновил.

Напомним, в Греции священник раздел туриста и помазал его гениталии маслом. Он объяснил свой удивительный поступок.

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Дата публикации
Просмотры
402
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