"Черный инопланетянин", отрезавший уши, нос и пальцы, показал новую девушку – фото влюбленных

Француз Энтони Лоффредо, известный как "Черный инопланетянин", завершивший лишь 65% трансформации своего тела, показал свою девушку.

Звезда Сети, который обычно делится со сторонниками результатами своих трансформаций, теперь впервые приоткрыл занавес личной жизни.

На странице в Instagram, где на Энтони подписалось более 1,4 млн человек, он опубликовал романтические снимки с любимой по имени Мелина.

Парочка сейчас отдыхает в Мексике.

Энтони Лоффредо и Мелина / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

На одной фотографии Лоффредо стоит позади своей девушки, одевшейся в едва заметное бикини. К слову, у избранницы француза также много татуировок на теле.

Энтони Лоффредо и Мелина / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

На другом снимке Мелина стояла рядом со своим партнером, демонстрировавшим свое сильно измененное тело. Пара выглядела влюбленной, когда девушка нежно целовала его в щеку.

Энтони Лоффредо и Мелина / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

"Вечеринка в джунглях", — прокомментировал пост он.

Поклонники были очарованы парой, о чем написали в комментариях: "Вы восхитительны вместе", "Мне это нравится! Вы двое такие сексуальные вместе!".

Впрочем, некоторые пользователи были убеждены, что Мелина использует "черного инопланетянина", чтобы также стать популярной в Сети.

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Заметим, ярый любитель экстремальных модификаций тела прошел только 65% своего пути. Он десятилетиями занимался модификациями тела и татуировками, и в ближайшее время не собирается останавливаться.

Известный как "Проект "Черный инопланетянин", француз ампутировал себе нос, уши и два пальца, а также сделал тату глазных яблок.

Он рассказал, что раньше был "очень сексуальным парнем", но чувствовал, что должен трансформироваться, поскольку это "не его настоящее тело". Недавно он показал, как выглядел 10 лет назад.

Напомним, мама, бросившая метамфетамин и вернувшая детей, рассказала о сложной борьбе с наркозависимостью. Наконец-то ей удалось изменить свою жизнь.

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