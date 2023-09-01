"Черный инопланетянин", отрезавший уши, нос и пальцы, показал себя неузнаваемого 10 лет назад

Он поделился снимком, где позировал 25-летний.
Француз Энтони Лоффредо, также известный как "черный инопланетянин", потратил годы на свои экстремальные модификации тела и татуировки.
Теперь он поделился эпическим воспоминанием. Муж показал, какой он выглядел 10 лет назад. На странице в Instagram он разместил фотографию, на которой возник неузнаваемый.
Публикуя сообщение своим 1,4 млн подписчикам, Энтони написал: "25 лет > 35 лет".
На фотографии он встал без татуировки на голове и груди, со стильной стрижкой и бородой. Из изменений есть только пирсинг в левом ухе.
Он добавил: "Люди называли меня безумным, но наука не научила нас тому, является ли безумие наивысшим проявлением интеллекта. Если все глубокое не происходит от больного мнения. Проект "Черный инопланетянин: Эволюция 62%".
Заметим, что Энтони ампутировал нос, уши и два пальца, а также сделал татуировку на глазных яблоках. Он закрасил почти все свое тело чернилами.
Подписчики не могли поверить, что именно так выглядел когда-то Энтони:
- Зачем? Ты был таким красивым мужчиной
- Ты был так хорош… Теперь ты меня пугаешь
Тем временем другие хвалили его путешествие и экстремальные модификации тела: "Ты по-прежнему прекрасен, потому что твоя душа не изменилась!", "Выглядишь еще красивее".
Еще в июне Лоффредо поделился своими планами ампутировать ногу, чтобы стать более "роботизированным".
Напомним, фанатик экстремальных модификаций кастрировал себя и покрыл 100% кожи тату. Он показал фото до и после.
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