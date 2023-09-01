"Черный инопланетянин", отрезавший уши, нос и пальцы, показал себя неузнаваемого 10 лет назад

Француз Энтони Лоффредо, также известный как "черный инопланетянин", потратил годы на свои экстремальные модификации тела и татуировки.

Теперь он поделился эпическим воспоминанием. Муж показал, какой он выглядел 10 лет назад. На странице в Instagram он разместил фотографию, на которой возник неузнаваемый.

Публикуя сообщение своим 1,4 млн подписчикам, Энтони написал: "25 лет > 35 лет".

Энтони Лоффредо 10 лет назад / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

На фотографии он встал без татуировки на голове и груди, со стильной стрижкой и бородой. Из изменений есть только пирсинг в левом ухе.

Он добавил: "Люди называли меня безумным, но наука не научила нас тому, является ли безумие наивысшим проявлением интеллекта. Если все глубокое не происходит от больного мнения. Проект "Черный инопланетянин: Эволюция 62%".

Энтони Лоффредо сейчас / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

Заметим, что Энтони ампутировал нос, уши и два пальца, а также сделал татуировку на глазных яблоках. Он закрасил почти все свое тело чернилами.

Подписчики не могли поверить, что именно так выглядел когда-то Энтони:

Зачем? Ты был таким красивым мужчиной

Ты был так хорош… Теперь ты меня пугаешь

Тем временем другие хвалили его путешествие и экстремальные модификации тела: "Ты по-прежнему прекрасен, потому что твоя душа не изменилась!", "Выглядишь еще красивее".

Еще в июне Лоффредо поделился своими планами ампутировать ногу, чтобы стать более "роботизированным".

Напомним, фанатик экстремальных модификаций кастрировал себя и покрыл 100% кожи тату. Он показал фото до и после.

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