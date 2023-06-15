Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Черный инопланетянин", отрезавший уши, нос и пальцы, шокировал, каким был до модификаций (фото)

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1594
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Черный инопланетянин", отрезавший уши, нос и пальцы, шокировал, каким был до модификаций (фото)

Энтони Лоффредо / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

Он хочет превратиться в пришельца.

Француз Энтони Лоффредо, отрезавший уши, нос и два пальца, чтобы превратить руку в коготь и еще больше соответствовать образу "черного инопланетянина", показал, как выглядит на самом деле.

В новом документальном фильме на Channel 4 34-летний мужчина поделился архивным снимком, где представил до своих экстремальных модификаций.

К слову, он уже около десяти лет меняет свое тело, но на фото появляется без всякой татуировки, щеголяя мускулистыми руками.

Энтони до модификаций / Фото: Channel 4 / ©
Энтони до модификаций / Фото: Channel 4

Глядя на свои фотографии "до", он сказал: "Я был очень сексуальным парнем, но это не мое тело, не мое настоящее тело. Но я тот же человек! То же сердце!".

Также Лоффредо рассказал, что целый год с нетерпением ждал, чтобы получить новое удостоверение личности. Обычно это занимает всего месяц. Он поделился, что его экстремальный вид вызвал вопросы у полиции.

"Полиция спрашивала, был ли я в розыске, и сделал ли я все это, чтобы скрыться", — добавил он.

Паспорт Энтони / Фото: Channel 4 / ©
Паспорт Энтони / Фото: Channel 4

Энтони также разрезал себе язык, сделал отверстие в подбородке, скелетообразные имплантаты и многое другое, чтобы быть похожим на пришельца. Впрочем, несмотря на это, он заявил, что сделал лишь 46% от запланированного.

Энтони Лоффредо / Фото: Channel 4 / ©
Энтони Лоффредо / Фото: Channel 4

Ранее он намекнул, что его следующим шагом будет ампутация ноги.

Напомним, мужчина инсценировал свою смерть, а затем шокировал друзей и семью, эффектно прилетев на похороны. Он прибыл на вертолете.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1594
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация