"Черный инопланетянин", отрезавший уши, нос и пальцы, шокировал, каким был до модификаций (фото)

Француз Энтони Лоффредо, отрезавший уши, нос и два пальца, чтобы превратить руку в коготь и еще больше соответствовать образу "черного инопланетянина", показал, как выглядит на самом деле.

В новом документальном фильме на Channel 4 34-летний мужчина поделился архивным снимком, где представил до своих экстремальных модификаций.

К слову, он уже около десяти лет меняет свое тело, но на фото появляется без всякой татуировки, щеголяя мускулистыми руками.

Энтони до модификаций / Фото: Channel 4

Глядя на свои фотографии "до", он сказал: "Я был очень сексуальным парнем, но это не мое тело, не мое настоящее тело. Но я тот же человек! То же сердце!".

Также Лоффредо рассказал, что целый год с нетерпением ждал, чтобы получить новое удостоверение личности. Обычно это занимает всего месяц. Он поделился, что его экстремальный вид вызвал вопросы у полиции.

"Полиция спрашивала, был ли я в розыске, и сделал ли я все это, чтобы скрыться", — добавил он.

Паспорт Энтони / Фото: Channel 4

Энтони также разрезал себе язык, сделал отверстие в подбородке, скелетообразные имплантаты и многое другое, чтобы быть похожим на пришельца. Впрочем, несмотря на это, он заявил, что сделал лишь 46% от запланированного.

Энтони Лоффредо / Фото: Channel 4

Ранее он намекнул, что его следующим шагом будет ампутация ноги.

Напомним, мужчина инсценировал свою смерть, а затем шокировал друзей и семью, эффектно прилетев на похороны. Он прибыл на вертолете.

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