Черный маг предвидел, будет ли новое наступление России на Украину, и объяснил судьбу оккупантов

Таролог, черный маг и экстрасенс Виктор Литовский считает, что оккупанты и дальше могут проводить у себя мобилизацию. Он подчеркнул, что предназначение этих россиян – погибнуть на территориях чужих государств.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Предвидение".

Черный маг считает, что Россия и дальше будет терроризировать Украину, однако по его мнению — оккупации не будет.

"Вы говорите о 300 тысячах российских мобилизованных. Я скажу — будет две волны, количество мобилизованных может быть даже больше. Но выпадает, что предназначение этих людей не только погибнуть на территории Украины, но и должна быть еще и какая-то страна или направление, о чем мы раньше не говорили", — сказал Виктор Литовский.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, таролог предусмотрела знамение, после которого война в Украине закончится.

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