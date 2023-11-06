Чесалась левая рука: суеверный мужчина в мгновение разбогател на 100 000 долларов

Житель Северной Каролины, США, рассказал, что из-за зуда левой руки он выиграл приз в 100 000 долларов.

Об этом пишет nclottery.com.

Брайан Хикс из Стовалла рассказал, что у него очень чесалась левая рука, поэтому он решил посетить Rose Mart на Норт-Гарнетт-стрит в Хендерсоне, чтобы купить лотерейный билет.

"Чем ближе я подходил к этому магазину, у меня так сильно чесалась левая рука, что я просто сказал: "Давайте попробую что-то здесь", — вспомнил счастливчик.

Хикс выбрал билет на большую выплату за 20 долларов и соскреб его в своем грузовике. Он узнал о призе в 100 000 долларов. Брайан сказал, что сумма шокировала его.

"Я вошел в транс или что-то такое", – засмеялся он.

Хикс сказал, что его отец был первым, кому он позвонил: "Я сказал ему: "Держи свою шляпу. Я только что выиграл 100 000 долларов".

Победитель планирует приступить к поиску нового дома, который можно будет купить на собственный выигрыш.

Напомним, девушка вышла замуж за пожарного, который спас ее от самоубийства. Три месяца назад она собиралась покончить с собой.

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