Четвертый сигнал светофора: что означает белый свет и зачем он нужен

Зачем нужен четвертый сигнал светофора / © pexels.com

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По результатам компьютерного моделирования новый подход может сократить задержки на дорогах и сделать движение интенсивнее. Однако, для его внедрения понадобятся технологически оборудованные автомобили, модернизированная дорожная инфраструктура и испытания в реальных условиях, пишут в Moto.pl.

Что означает четвертый, белый сигнал светофора

Белый сигнал должен обозначать режим, в котором движение на перекрестке будет управляться с помощью автономных автомобилей, способных обмениваться информацией с другими транспортными средствами и дорожной инфраструктурой.

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Такие машины смогут передавать данные о своем расположении, скорости и направлении движения. Система использует эту информацию для согласования очередности проезда и уменьшения количества лишних остановок.

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Белый сигнал предлагают включать тогда, когда на перекрестке будет достаточно автономных автомобилей для эффективной координации. Если их окажется мало, светофор продолжит работать в обычном трехцветном режиме.

В то же время белый цвет — это предложенный вариант обозначения нового режима. Главная идея состоит в том, чтобы водители могли понять, когда организацию движения координирует система с участием автономных машин.

Как будет работать светофор с четырьмя сигналами

По замыслу исследователей, четвертый сигнал поможет согласовать движение автомобилей, которыми управляют люди, и беспилотных машин. Водителям придется учитывать поведение транспортного средства впереди.

Принцип работы предполагает несколько этапов:

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Автономные автомобили обмениваются данными. Они сообщают о своем положении, скорости и намерениях относительно дальнейшего движения. Система координирует проезд перекрестка. Автомобили согласовывают последовательность движения, чтобы снизить задержки. Включается белый сигнал. Он сообщает, что движение регулируется посредством координации автономных транспортных средств. Водители обычных автомобилей ориентируются на машину впереди. Если она продолжает движение, водитель может ехать за ней при безопасности и в соответствии с правилами. Если автомобиль останавливается, нужно остановиться.

Если количество обычных автомобилей станет слишком большим для безопасной работы такого режима, система должна возвращаться к традиционной регулировке. Конкретные правила использования белого сигнала будут еще нуждаться в разработке и проверке.

Поможет ли четвертый сигнал светофора избавиться от пробок

Одно из главных преимуществ концепции — возможность сократить время ожидания на перекрестках. Обычные светофоры работают по определенным фазам или адаптируют их к интенсивности движения, тогда как автономные автомобили потенциально смогут согласовывать свои действия в режиме реального времени.

В ходе компьютерного моделирования исследователи обнаружили, что при определенных условиях задержки движения могут сокращаться более чем на 90%. Однако этот результат не означает, что пробки исчезнут на 90% в каждом городе: эффективность зависит от количества автономных машин, интенсивности движения и конкретной дорожной ситуации.

Возможные преимущества новой системы:

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меньше времени на ожидание перед перекрестками;

более плавное движение транспортного потока;

меньше остановок и повторных ускорений;

потенциальное снижение расхода топлива и электроэнергии;

более эффективно использование пропускной способности дорог.

Наибольшую пользу технология может принести на загруженных городских перекрестках, где автомобили регулярно останавливаются из-за смены сигналов светофора.

Что придется сменить на дорогах

Для запуска системы недостаточно установить дополнительную белую лампу на светофоре. Следует обеспечить надежный обмен данными между автомобилями и дорожной инфраструктурой, а также разработать правила взаимодействия между автономными транспортными средствами и водителями.

Городам могут понадобиться новое коммуникационное оборудование, модернизированные светофоры и системы управления движением. Отдельно придется определить, как будет работать регулирование при нестабильной связи, во время неисправностей или непредсказуемого поведения участников дорожного движения.

Еще одна задача — подготовить водителей к новому сигналу. Его значение должно быть однозначным, а правила проезда понятны всем. Перед масштабным внедрением концепцию необходимо опробовать на реальных перекрестках и проверить ее безопасность.

Все это потребует инвестиций. Поэтому внедрение четвертого сигнала будет зависеть не только от технологических возможностей, но и экономической целесообразности модернизации дорог.

Появится ли белый сигнал светофора в Украине

Пока четвертый сигнал светофора остается научной концепцией. Его не следует воспринимать как утвержденное новшество в украинских Правилах дорожного движения.

Для практического использования необходимо проверить эффективность системы в реальных условиях, разработать технические стандарты и определить правила для водителей. Кроме того, нужно достаточное количество автомобилей, способных взаимодействовать с инфраструктурой.

Поэтому украинским водителям не нужно менять привычное поведение на перекрестках. Они должны руководствоваться действующими сигналами светофора и правилами дорожного движения.

Если технология покажет стабильные результаты во время испытаний, в будущем она может рассматриваться для внедрения в городах с развитой транспортной инфраструктурой. Однако конкретные сроки появления белого сигнала в Украине пока не определены.

FAQ

Что означает белый сигнал светофора?

Белый сигнал должен сообщать, что движение на перекрестке координирует система с участием автономных автомобилей. Водители обычных машин должны ориентироваться на автомобиль впереди, соблюдать безопасную дистанцию и соблюдать правила движения. Пока это предложенная концепция, а не действующий сигнал светофора.

Будет ли четвертый сигнал светофора в Украине?

Пока нет утвержденного решения о внедрении белого сигнала светофора в Украине. Концепция нуждается в дальнейшем тестировании, технической доработке и адаптации дорожной инфраструктуры. Поэтому водителям следует и дальше руководствоваться действующими сигналами светофора и Правилами дорожного движения.

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