Четыре черные точки на белом фоне: что означает редкий дорожный знак

Знак с четырьмя черными точками на белом фоне / © соцмережі

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В сети активно обсуждают дорожный знак с четырьмя черными точками на белом фоне. Он используется локально и связан с безопасностью пешеходов, имеющих нарушение зрения.

Об этом пишет Motor Media Review.

Такой дорожный знак был замечен в индийском городе Бенгалуру. На белом фоне расположены четыре черных точки, выровненные в один ряд. Необычный вид вызвал многочисленные версии, которые он может означать. Одни считали, что знак предупреждает о плохом состоянии дороги, другие выдвигали свои предположения.

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Местные источники объяснили, что знак установили возле заведения, которое поддерживает людей с нарушениями зрения, чтобы предупредить водителей о возможном появлении пешеходов с полной или частичной потерей зрения.

Это локальное предупредительное обозначение, а не официальный дорожный знак, действующий по всей территории Индии.

Есть ли знак с четырьмя черными точками в Украине

В Украине знака с четырьмя черными точками нет. Для предупреждения потенциально опасных участков применяют знак 1.39 «Другая опасность», который при необходимости дополняют информационной табличкой с объяснением характера угрозы. Такое обозначение используют вблизи школ, пешеходных переходов и других мест, где водителям необходимо быть особенно внимательными и заранее сбавлять скорость.

Также, согласно правилам ПДД, в Украине предусмотрена информационная табличка 7.16 «Слепые пешеходы», которую устанавливают вместе со знаками 1.32 «Пешеходный переход» или 5.35 «Пешеходный переход». Она предупреждает водителей о возможном появлении на переходе людей с нарушениями зрения.

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Напомним, ранее мы рассказывали о новом дорожном знаке — белом ромбе на синем фоне.

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