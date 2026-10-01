Четыре грабительницы против одной кошки: чем завершилась неожиданная схватка (видео)

Кошка защитила квартиру от грабительниц / © pexels.com

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В Стамбуле четырехлапая кошка по имени Муджизе стала настоящей звездой соцсетей после того, как самостоятельно помешала ограблению дома. Бесстрашная кошка начала защищать дом и прогнала незваных гостей, которые пытались ворваться внутрь.

Об этом пишут турецкие СМИ.

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Кошка защитила квартиру от грабителей: видео

Как сообщают местные медиа, все произошло на 12 этаже одного из жилых комплексов. Четыре женщины решили пробраться в квартиру и насильно открыть входную дверь.

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Однако они совсем не ожидали сопротивления от домашней кошки. Как только злоумышленницы попытались пробиться внутрь, Муджизе мгновенно среагировала и начала активно отбиваться лапами. Кошка принялась бить женщин своими лапками.

Все детали инцидента зафиксирована камерой наблюдения, установленной на этаже. На кадрах видно, как группа из четырех человек зашла на территорию комплекса, поднялась на нужный этаж и принялась взламывать дверь.

Сопротивление отважной кошки оказалось настолько ожесточенным, что «борьба» злоумышленниц с четырехлапой охранницей длилась около 45 минут. В конце концов грабительницы так и не смогли попасть в дом и были вынуждены ни с чем сбежать.

Владелица животного Бахар Дада призналась, что в тот день Муджизе испытала колоссальный стресс, но проявила невероятную стойкость.

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«Когда я посмотрела видео, я была в шоке. Наши двери пытались открыть четыре раза. При четвертой попытке злоумышленники хотели войти, но Муджизе каждый раз их отгоняла. Муджизе живет у нас уже восемь лет. Обычно она не слишком кроткая или нежная. Даже ветеринары говорят: „Госпожа Бахар, пожалуйста, не называйте ее кошкой — это львенок“. Я хочу искренне поблагодарить ее за то, что она защитила мой дом», — рассказала женщина.

История отважной защитницы вызвала волну восхищения среди пользователей социальных сетей. Люди активно комментируют смешной и шокирующий случай.

Коты: уникальные истории

Напомним, в конце ноября 2025 года в результате массированного обстрела Украины российский «Шахед» попал в дом семьи Ольги Шусты.

Удар разрушил жилье и автомобиль хозяев, а сами люди получили ранения, но выжили. Основной удар пришелся на спальню, где под завалами оказалась домашняя кошка.

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Семья вместе с волонтерами больше недели не прекращала поиски и на девятый день нашла животное живым. Из-за пожара и контакта с раскаленными обломками кошка получила ожоги шерсти и усов, поэтому ее отправили в ветеринарную клинику для лечения и восстановления.

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